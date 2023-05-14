Італійське містечко заплатить по 5 тисяч євро тим, хто туди переїде

Італійське містечко Петралія-Сопрана заплатить 5000 євро тим, хто переїде туди жити. Про це пише AIN посиланням на Euronews .

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Що відомо

Поселення розташоване на південний схід від Палермо і вважається одним із наймальовничіших в Італії. Петралія-Сопрана знаходиться на високому хребті з видом на вулканічну гору Етна, однак вже кілька десятиліть страждає від депопуляції. На сьогодні в ньому проживає 2992 людини.

Міська влада сподівається, що програма допоможе залучити нових мешканців. Для претендентів в місті доступно 50 покинутих будинків.

Гранти пропонуються людям чи сімʼям, що переїдуть в місто. Для участі необхідно придбати і за потреби відреставрувати один з покинутих будинків.

Подати заявку на придбання житла потрібно до 10 травня 2023 року. ля цього потрібно звернутись безпосередньо до міської ради.

Петралія-Сопрана — не єдине місто, яке намагається побороти відтік населення грантовими програмами. Раніше зі схожою пропозицією виступила влада Презичче-Акваріка регіону Апулії. Людям, які куплять там житло для переїзду, пропонували €30 000.

Чи є бажаючі

В сільській місцевості Італії є тисячі таких маленьких містечок, населення яких скорочується через брак роботи, особливо для молоді.

Разом з тим пропозиції про купівлю житла (подекуди будинок в такому селі можна придбати з аукціону за 1 євро) лише на перший погляд, виглядають привабливими. Щоб привести давно спустіле житло до ладу, не порушуючи місцеві закони, потрібно вкласти десятки тисяч євро — грантові програми, що пропонуються, покривають витрати на ремонт лише частково.

І хоча брати в них участь можуть не лише італійці, а всі охочі, у тому числі українці, купівля нерухомості не гарантує отримання громадянства.

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