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14 травня 2023, 13:36 Читать на русском

Bank of America: рецесія покладе край ралі Big Tech

Акції технологічних компаній зросли у 2023 році до рекордних максимумів, але через рецесію це ралі може бути зупинено, вважають експерти Bank of America, пише Business Insider.

Акції технологічних компаній зросли у 2023 році до рекордних максимумів, але через рецесію це ралі може бути зупинено, вважають експерти Bank of America, пише Business Insider.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПрогнози експертівТак, з початку року Nasdaq виріс на 18%, що наголошує на стрімкому ралі акцій технологічних компаній.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Прогнози експертів

Так, з початку року Nasdaq виріс на 18%, що наголошує на стрімкому ралі акцій технологічних компаній.

Але водночас Федеральна резервна система, яка поставила собі за мету збити інфляцію до цільового рівня 2%, навряд чи припинить підвищувати відсоткову ставку найближчим часом, вважає експерт банку Майкл Хартнетт.

Хартнетт заявив в аналітичній записці в п'ятницю, що очікує настання рецесії, яка зруйнує кредитування та піднесення технологій, як у 2008 році, маючи на увазі економічний спад, який спричинив зниження акцій після світової фінансової кризи.

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За даними BofA, за тиждень, що закінчився 10 травня, інвестори вклали $3,8 млрд в акції технологічних компаній, що було максимальним рівнем з грудня 2021 року, і можливими причинами були величезні доходи компаній Big Tech в 2023 році, а також ажіотаж навколо штучного інтелекту і, зокрема, вихід ChatGPT.

Також ще однією причиною зростання стали очікування інвесторів, що Федеральна резервна система незабаром скасує свою кампанію щодо підвищення процентної ставки, поки інфляція сходить із сорокарічного максимуму.

Але на тлі такого вражаючого зростання Big Tech аналітики закликають не забувати про похмурі перспективи економіки США, яка зіткнулася з кредитною кризою через крах регіональних банків, включаючи Silicon Valley Bank та First Republic.

Більше 90% трейдерів вважають, що центральний банк США не знову підвищуватиме вартість запозичень у червні, що може позитивно позначитися на акціях технологічних компаній, тому що, коли ФРС перестане посилення, компанії зможуть позичати гроші за фіксованою ставкою, збільшуючи свої майбутні грошові потоки, які становлять основну частину їхніх майбутніх оцінок.

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Але на думку Хартнетта, не варто мати надмірний оптимізм щодо того, що підвищення ставки в майбутньому не буде, оскільки є всі шанси на те, що ФРС не вирішить зробити паузу, коли інфляція ще далека від норми.

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Джерело: Мінфін
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