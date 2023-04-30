У Bank of America вважають, що зараз час інвестицій у золото. У банку вважають, що дорогоцінний метал — це хороший захисний актив на випадок високої інфляції, передає CNBC.
Bank of America: зараз слушний час для інвестицій у золото
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Інвестиції в золото
«Золотом варто володіти в ті часи, коли фінансові активи пропонують негативну реальну прибутковість», — заявив стратег Bank of Amrica з інвестицій та біржових фондів Джаред Вудард. За його словами, золото — це один із небагатьох активів, який не корелює з акціями і може захистити кошти при стагфляції в економіці.
У Bank of America назвали п'ять своїх фаворитів серед ETF на золото:
- iShares Gold Trust Micro (тикер IAUM);
- SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM);
- abrdn Gold Shares ETF (SGOL);
- iShares Gold Trust (IAU);
- SPDR Gold Shares (GLD).
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Нагадаємо
Свого максимуму цього року ціни на золото досягли на торгах 13 квітня на рівні $2060,8 за тройську унцію. Вище цієї позначки дорогоцінний метал торгувався востаннє 8 березня 2022 року.
На торгах 27 квітня вартість травневого ф'ючерсу на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) становила $2001,2 за унцію. Загалом з початку року золото подорожчало приблизно на 8%.
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