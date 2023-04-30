Bank of America: зараз слушний час для інвестицій у золото

«Золотом варто володіти в ті часи, коли фінансові активи пропонують негативну реальну прибутковість», — заявив стратег Bank of Amrica з інвестицій та біржових фондів Джаред Вудард. За його словами, золото — це один із небагатьох активів, який не корелює з акціями і може захистити кошти при стагфляції в економіці.

У Bank of America назвали п'ять своїх фаворитів серед ETF на золото:

iShares Gold Trust Micro (тикер IAUM);

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM);

abrdn Gold Shares ETF (SGOL);

iShares Gold Trust (IAU);

SPDR Gold Shares (GLD).

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Нагадаємо

Свого максимуму цього року ціни на золото досягли на торгах 13 квітня на рівні $2060,8 за тройську унцію. Вище цієї позначки дорогоцінний метал торгувався востаннє 8 березня 2022 року.

На торгах 27 квітня вартість травневого ф'ючерсу на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) становила $2001,2 за унцію. Загалом з початку року золото подорожчало приблизно на 8%.