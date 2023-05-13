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13 травня 2023, 12:36 Читать на русском

Країни G7 збільшили фінансову допомогу Україні до $44 мільярдів

Країни «Великої сімки» (G7) збільшили обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року збільшився до $44 млрд. Про це йдеться у заяві, ухваленій за підсумками зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7 в Японії.

Країни «Великої сімки» (G7) збільшили обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року збільшився до $44 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Разом з міжнародною спільнотою ми збільшили наші зобов'язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік та початок 2024 року до $44 млрд, що дозволило схвалити програму Міжнародного валютного фонду для України на суму $15,6 млрд на 4 роки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця підтримка надає Україні впевненості та дозволяє владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання базових послуг, здійснити важливі ремонтні роботи пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку.

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«Ми сподіваємося на швидке впровадження Україною структурних реформ у рамках програми, що підтримується МВФ, та успішне завершення переглядів програми сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації, покращенню врядування та зміцненню інституцій і довгостроковій економічній стійкості та післявоєнній відбудові. Це також сприятиме подальшій фінансовій підтримці з боку інших країн та інституцій, а також приватного сектору», — йдеться у заяві.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
13 травня 2023, 13:19
#
Добьем тарифами тех, кто не на нуле и под обстрелами.Загребаем жар чужими руками.
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