Національний банк протягом тижня, з 8 по 12 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $16,47 млн і продав $552,21 млн. Негативне сальдо становило $535,74 млн проти $258,83 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже у два рази
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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $276,91 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $97,32 млн;
- продав $9 444,38 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $9 347,05 млн.
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