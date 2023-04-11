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11 квітня 2023, 16:03 Читать на русском

Бельгія отримала 625 мільйонів євро від оподаткування заморожених активів РФ

Уряд Бельгії повідомив, що країна отримала у 2022 році додатково 625 млн євро в результаті оподаткування доходів від заморожених активів РФ на 250 млрд євро. Про це повідомляє видання Soir.

Уряд Бельгії повідомив, що країна отримала у 2022 році додатково 625 млн євро в результаті оподаткування доходів від заморожених активів РФ на 250 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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«Під час останнього аудиту держбюджету уряд раптово продемонстрував значний обсяг непередбачених доходів — 625 млн євро, отриманих від оподаткування заморожених фінансових активів Росії», — йдеться в повідомленні.

Заморожені активи

У Бельгії заморожено 250,6 млрд євро російських активів, розміщених через міжнародний депозитарій Euroclear. Ці кошти були реінвестовані Euroclear, внаслідок чого депозитарій отримав надприбутки 821 млн євро, які були обкладені податком за підвищеною ставкою.

У 2023 році Бельгія також отримає дохід від даних активів, однак він буде меншим, ніж у 2022 році.

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За словами голови бельгійського казначейства Александера Де Геста, серед заморожених у Бельгії російських коштів 191,9 млрд євро припадає на транзакції та 58,7 млрд євро на активи, переважно у вигляді цінних паперів.

При цьому він наголосив, що згідно з бельгійськими законами, передача заморожених російських активів неможлива. Для цього необхідно буде змінювати закони шляхом ухвалення «окремих європейських норм».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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