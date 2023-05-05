Бельгія заморозила активи РФ на 180 мільярдів євро і планує спрямувати доходи від них на відновлення України

Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України. Про це прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, повідомляє пресслужба бельгійського уряду.

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За словами де Кроо, у березні Бельгія вже вирішила спрямувати частину відсотків від податку на заморожені активи на підтримку України, але уряд країни хотів би використати на ці цілі всі отримані відсотки.

«Ми хочемо відігравати в цьому провідну роль. Використання цих грошей для воєнних зусиль України та для її відновлення виправдано як з економічного, так і з морального боку», — заявив Де Кроо, пише Brussels Times.

Доходи від російських активів

Він уточнив, що йдеться про 197 млн євро доходів від російських активів.

«Ми використовуємо ці гроші тільки на підтримку України і для допомоги українським біженцям. Але я впевнений, що ми повинні йти далі - не тільки заморожуючи відсотки від російських активів, а й конфісковуючи їх», — сказав він.

Де Кроо заявив про намір розробити механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів, щоб спрямувати їх на допомогу Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Бельгії повідомив про те, що країна отримала у 2022 році додатково 625 млн євро в результаті оподаткування доходів від заморожених активів РФ на 250 млрд євро.

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