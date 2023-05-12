В Україні дозволили продавати автомобілі разом з номерними знаками

З 11 травня набула чинності постанова № 454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику», — йдеться в повідомленні.

Виняток

Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки із певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.

При цьому, якщо такий номерний знак передається близькому родичу — іншому з подружжя, батькам, дітям — платити за нього ще раз не потрібно.

Читайте також: Автосалони зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах МВС

У Головному сервісному центру МВС пояснили, що такі зміни зокрема вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок «Дія» або через «Електронний кабінет водія» вже була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.