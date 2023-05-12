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12 травня 2023, 16:03 Читать на русском

В Україні дозволили продавати автомобілі разом з номерними знаками

З 11 травня набула чинності постанова № 454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Відсьогодні, 11 травня, набула чинності постанова № 454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця.
Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

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«Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику», — йдеться в повідомленні.

Виняток

Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки із певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.

При цьому, якщо такий номерний знак передається близькому родичу — іншому з подружжя, батькам, дітям — платити за нього ще раз не потрібно.

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У Головному сервісному центру МВС пояснили, що такі зміни зокрема вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок «Дія» або через «Електронний кабінет водія» вже була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Sobak0
Sobak0
12 травня 2023, 16:25
#
Прям як в рашці…
+
0
minsin
minsin
12 травня 2023, 16:39
#
В Європі також. В деяких країнах номерний знак видається на «все життя» автомобіля
+
+13
Mr Bungle
Mr Bungle
12 травня 2023, 16:27
#
Не не знаю, це гарна новина, чим меньше поїздок в сервіс тим краще
+
0
bonv
bonv
12 травня 2023, 16:30
#
Зі знижкою:)
+
0
Сергій Т
Сергій Т
12 травня 2023, 18:29
#
Гарне нововведення! 🙂👍
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