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10 травня 2023, 10:02 Читать на русском

Автосалони зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах МВС

Автосалони від серпня зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах МВС для реєстрації нових транспортних засобів. При цьому отримання «транзитних» номерних знаків, які раніше були обов’язковими, тепер не вимагатиметься. Про це йдеться у повідомленні МВС.

Автосалони від серпня зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах МВС для реєстрації нових транспортних засобів.
Фото: mercedes-benz-kiev.com

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Дозвіл автосалонам

Кабінет Міністрів ухвалив Постанову № 437 від 2 травня 2023 року, яка дозволяє покупцеві нового транспортного засобу покласти представницькі функції в сервісних центрах МВС на юридичну особу, яка продає авто чи мотоцикл.

Ця постанова набуде чинності через три місяці з дня її опублікування, тобто 6 серпня 2023 року.

Купуючи транспортний засіб в автосалоні покупець зможе не їхати в сервісний центр МВС, щоб його зареєструвати. За нього це зможе зробити представник автосалону.

Для цього подається заява від імені покупця, відповідно до договору купівлі-продажу із зазначенням умов на вчинення реєстраційних дій, документи, які необхідні для реєстрації нового транспортного засобу та довіреність на перереєстрацію, яка формується засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів та підписується покупцем в електронній або паперовій формі.

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Тобто, дилери, які продають нові транспортні засоби, від серпня зможуть віддавати покупцю авто уже зареєстроване в Україні — з номерним знаком державної реєстрації та зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу одразу вже на ім'я цього власника просто з салону.

Відтак, покупець нового авто зможе не звертатись до сервісних центрів МВС особисто.

Раніше при покупці нового авто обов’язковим було отримання номерних знаків для разових поїздок — «транзитних» номерних знаків. Від серпня це буде не обов’язковим для покупців нових авто. Оскільки, якщо транспортний засіб буде зареєстровано без того, що авто фізично покидає приміщення або парковку автосалону, то можна і не отримувати ці номерні знаки для разових поїздок.

Джерело: Мінфін
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