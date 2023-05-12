З початку війни чисельність працездатних людей в Україні скоротилась на понад 30% — дослідження

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн працездатних людей, що становить понад 30% всієї робочої сили України станом на початок 2022 року. Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в колонці на ЕП.

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За його словами, така ситуація може стати однією з причин сповільнення темпів відновлення України.

Криза робочих рук

До вторгнення чисельність робочої сили України становила 17,4 млн людей. Після початку війни ситуація змінилася кардинально. Мільйон громадян було мобілізовано на захист України.

На початку 2023 року за межами України перебували 4,6 млн українців, з яких 3,2 млн — жінки працездатного віку. На тимчасово окупованих з початку 2022 року територіях жили 3 млн осіб, з них орієнтовно 1,3 млн — працездатного віку.

«Тобто за останній рік Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це понад 30% усієї робочої сили», — зазначив Мірошниченко.

Такі втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни. З 1939 по 1946 роки чисельність працездатного населення Німеччини скоротилась на 4,7 млн, що становило 16% — майже вдвічі нижче, ніж в Україні.

При цьому ситуація в Україні ускладнюється через зміну територіального розміщення робочої сили — станом на початок цього року місце проживання змінили 50−55% всіх працездатних людей.

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Внутрішній резерв

При цьому Україна поки не використовує внутрішній резерв — працездатну частину людей з інвалідністю. З понад 2,8 млн людей з інвалідністю 76% — працездатного віку, а роботу мають не більше 22% з них. Важливо, що внутрішньо переміщеними особами стали лише 6,8% — в 7 разів менше, ніж в середньому по країні.

«Ми повинні змінити погляд на проблему працевлаштування осіб з інвалідністю. Законодавці зробили все так, що бізнес розглядає їх як тягар, а ці люди мають стати активною частиною ринку праці», — зазначив Мірошниченко.

За оцінками Конфедерації роботодавців України, активною частиною ринку праці можуть стати 0,8−1,0 млн людей з інвалідністю.

Дослідження

Дослідження проведено в рамках проекту Конфедерації роботодавців України за підтримки Міжнародної організації праці (МОП) з розробки консультаційних послуг для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

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