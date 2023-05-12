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12 травня 2023, 13:35 Читать на русском

З початку війни чисельність працездатних людей в Україні скоротилась на понад 30% — дослідження

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн працездатних людей, що становить понад 30% всієї робочої сили України станом на початок 2022 року. Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в колонці на ЕП.

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн працездатних людей, що становить понад 30% всієї робочої сили України станом на початок 2022 року.
Фото: pixabay.com

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За його словами, така ситуація може стати однією з причин сповільнення темпів відновлення України.

Криза робочих рук

До вторгнення чисельність робочої сили України становила 17,4 млн людей. Після початку війни ситуація змінилася кардинально. Мільйон громадян було мобілізовано на захист України.

На початку 2023 року за межами України перебували 4,6 млн українців, з яких 3,2 млн — жінки працездатного віку. На тимчасово окупованих з початку 2022 року територіях жили 3 млн осіб, з них орієнтовно 1,3 млн — працездатного віку.

«Тобто за останній рік Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це понад 30% усієї робочої сили», — зазначив Мірошниченко.

Такі втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни. З 1939 по 1946 роки чисельність працездатного населення Німеччини скоротилась на 4,7 млн, що становило 16% — майже вдвічі нижче, ніж в Україні.

При цьому ситуація в Україні ускладнюється через зміну територіального розміщення робочої сили — станом на початок цього року місце проживання змінили 50−55% всіх працездатних людей.

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Внутрішній резерв

При цьому Україна поки не використовує внутрішній резерв — працездатну частину людей з інвалідністю. З понад 2,8 млн людей з інвалідністю 76% — працездатного віку, а роботу мають не більше 22% з них. Важливо, що внутрішньо переміщеними особами стали лише 6,8% — в 7 разів менше, ніж в середньому по країні.

«Ми повинні змінити погляд на проблему працевлаштування осіб з інвалідністю. Законодавці зробили все так, що бізнес розглядає їх як тягар, а ці люди мають стати активною частиною ринку праці», — зазначив Мірошниченко.

За оцінками Конфедерації роботодавців України, активною частиною ринку праці можуть стати 0,8−1,0 млн людей з інвалідністю.

Дослідження

Дослідження проведено в рамках проекту Конфедерації роботодавців України за підтримки Міжнародної організації праці (МОП) з розробки консультаційних послуг для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+25
mantis05
mantis05
12 травня 2023, 14:19
#
Ещё и дети, которым 17- будут выезжать с каждым годом. Хз где население брать будут.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 травня 2023, 14:43
#
Что эти дети в свои
17 лет знают и умеют.

Школьное образование
никакой реальной
квалификации не даёт.

И что им светит за работа:
Официанты, мойщики посуды,
сборщики урожая или
подсобные работники…
+
+40
wijamit390
wijamit390
12 травня 2023, 14:52
#
Через 5−10 лет они бы могли бы получить образование, стать квалифицированными рабочими и работать тут.
Но так они выедут и будут работать там.
+
+30
irakez
irakez
12 травня 2023, 14:24
#
Новина для адептів легенди про «дешеву робочу силу» в Україні
+
+15
Abramon
Abramon
12 травня 2023, 14:25
#
Ще доречно згадати рівень оплати праці для робітничих спеціальностей, відкриють кордон після перемоги і частина кваліфікованих робітників теж покине Україну залишаться одні ІТ-шники з якими всі «носяться», але ця категорія не сильно впливає на перетворення України на бананову республіку.
+
+15
wijamit390
wijamit390
12 травня 2023, 14:43
#
Все ит-шники в первую очередь свалят
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
12 травня 2023, 14:49
#
На счёт ит-шников…

В Украине они чувствуют
себя богатыми и успешными.
В Европе они будут эмигрантами,
людьми второго сорта, с ничем
не примечательными доходами.

Как вариант, оставшимся
подымут зарплату.
+
+15
wijamit390
wijamit390
12 травня 2023, 14:55
#
ХАХАХАХ! Богатыми и успешными ?! Военком так не считает!

Украинец по дефолту человек 2-го сорта в Украине.

Оставшимся никто зарплату поднимать не будет, только понижать. Проекты уходят из Украины из-за рисков свзязаных с войной. Сейчас даже высококвалифицированному спецу не так то и просто найти работу.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
12 травня 2023, 15:17
#
Все так. Те же 5к зп — совсем разные деньги в Украине и в Европе.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 травня 2023, 15:10
#
Зачистка.
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