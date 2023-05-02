У Чехії станом на кінець квітня легально працевлаштовано 91 тис. українців, які залишили країну після початку російської воєнної агресії та отримали спеціальну візу захисту. Про це пише Ліга з посиланням на місцеве видання Hospodaske Noviny.
У Чехії 85% працюючих українців заплатили за рік $380 мільйонів податків із зарплатні
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Як пише видання, при цьому 85% працюючих українців перебувають у застрахованих трудових відносинах та сплачують державі страхові внески та податки. Рік тому їх частка становила 45%.
За даними міністра праці Маріана Юречка, за 2022 рік українці, які легально працювали, виплатили $376 млн в еквіваленті податків і зборів. Майже половина цієї суми припала на обов'язкові виплати по медичному страхуванню.
Українці самостійно сплачують страхові внески, якщо їхня місячна зарплата перевищує 10 тис. крон ($465), а у разі укладання трудового договору, за яким можна працювати в середньому не більше 20 годин на тиждень, страхові внески сплачуються при заробітку понад 4 тис. крон.
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У Мінпраці також вказують на збільшення з початку року кількості українців, які уклали з роботодавцями довгострокові контракти на повний робочий день. При цьому близько 80% українців досі працюють на низькооплачуваних роботах, в основному через незнання чеської мови.
Щоб прискорити інтеграцію українців на ринку праці, уряд минулого тижня запустив єдиний освітній портал, де можна записатися на курси чеської мови та програми з підвищення кваліфікації. Навчання оплачує державне бюро з працевлаштування.
Також із початку квітня запущено електронний реєстр працівників із візою захисту для обліку українців, які мають соціальну страховку.
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За даними чеського МВС, на кінець квітня у Чехії перебувало 225,1 тис. українців віком від 18 до 65 років, які мають візи захисту. Майже дві третини з них — жінки.
Коментарі - 20
А у нас сначала хотят чтобы государство им коммунизм построило «а потом я заплачу ему 50 гривен налогов. или нет , я еще подумаю». В этом отличие от чехов.
не , один есть — вы довольны результатом ?
вы (не лично вы , люди с такой идеологией) 30 лет не платите налогов чтобы свиные рожи не ездили на джипах.
В результате вы живете в говне , а свиные рожи брезгуют джипами и ездят на машинах подороже. Вам не кажется что ваша теория не работает ?
Пы. сы. В говне я не живу.
именно такого ответа я и ожидал.
Ти такий кумедний — лівий сектант-теоретик =)
ты попутал. и не теоретик , а практик.
ты , как айтишник, видимо еще на бейсике лабаеш ? :)
если перефразировать его теории — давайте снимать налоги с бизнеса и перекладывать на население. уменьшим ЕСВ и увеличим НДС и налог на недвижимость.
Я на те ПДВ стільки витрачаю, що вистчіть тобі жирну пенсію на розумову інвалідність платити
какая злая айтишня пошла :)
ты бы не понтовался перед пенсионерами, а хоть раз в жизни налоги честно заплатил.
каждый кролик из себя строит хз. что…
Я не понтуюсь, а кажу як є. Бо ви звикли нити на «злу айтішню» забуваючи, що до війни та ійтішня майже все зароблене залишала в Україні в тому числі у вигляді ПДВ, попиту на товари та послуги, та ще з додатковими non-production роюбочими місцями.
Давай порахуємо — умовний Вася отримує 15 тисяч гривень на руки, та роботодавець ще відраховує грубо кажучі 6 тисяч на податки на соц внески. Вася з 15 тисяч 8 витратить на товари, що дасть 1.5 тисячі ПДВ. В сумі 7.5 тисяч держава з Васі отримала.
Я в грудні 2022 коли востанне витрачав гроші в Україні, тільки по тій картці, з якої плачу за продукти, та за різні товари, витратив 35 тисяч — це 7 тисяч лише на ПДВ по фізично спожитому. Не враховуючі податку 3 групи, ЄСВ, оренду, фінансову підтримку рідних, донати, витрати що напряму не відрахвують ПДВ іт.д.
В сумі вийде, що Вася з його пролетарськими податками дав державі вдвічі-втричі менше чим єдиний представник «айтішні що ухиляється від податків»
Але боюсь, для тебе то занадто складно.
Бо як ті хто не хочуть жити чесно в себе в країні їдуть за кордон, то відразу стають слухняними бо знають що там не сховаєшся від податкової і будуть санкції