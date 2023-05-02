У Чехії 85% працюючих українців заплатили за рік $380 мільйонів податків із зарплатні

У Чехії станом на кінець квітня легально працевлаштовано 91 тис. українців, які залишили країну після початку російської воєнної агресії та отримали спеціальну візу захисту. Про це пише Ліга з посиланням на місцеве видання Hospodaske Noviny.

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Як пише видання, при цьому 85% працюючих українців перебувають у застрахованих трудових відносинах та сплачують державі страхові внески та податки. Рік тому їх частка становила 45%.

За даними міністра праці Маріана Юречка, за 2022 рік українці, які легально працювали, виплатили $376 млн в еквіваленті податків і зборів. Майже половина цієї суми припала на обов'язкові виплати по медичному страхуванню.

Українці самостійно сплачують страхові внески, якщо їхня місячна зарплата перевищує 10 тис. крон ($465), а у разі укладання трудового договору, за яким можна працювати в середньому не більше 20 годин на тиждень, страхові внески сплачуються при заробітку понад 4 тис. крон.

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У Мінпраці також вказують на збільшення з початку року кількості українців, які уклали з роботодавцями довгострокові контракти на повний робочий день. При цьому близько 80% українців досі працюють на низькооплачуваних роботах, в основному через незнання чеської мови.

Щоб прискорити інтеграцію українців на ринку праці, уряд минулого тижня запустив єдиний освітній портал, де можна записатися на курси чеської мови та програми з підвищення кваліфікації. Навчання оплачує державне бюро з працевлаштування.

Також із початку квітня запущено електронний реєстр працівників із візою захисту для обліку українців, які мають соціальну страховку.

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За даними чеського МВС, на кінець квітня у Чехії перебувало 225,1 тис. українців віком від 18 до 65 років, які мають візи захисту. Майже дві третини з них — жінки.