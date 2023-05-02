У Чехії 85% працюючих українців заплатили за рік $380 мільйонів податків із зарплатні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 травня 2023, 9:26 Читать на русском

У Чехії 85% працюючих українців заплатили за рік $380 мільйонів податків із зарплатні

У Чехії станом на кінець квітня легально працевлаштовано 91 тис. українців, які залишили країну після початку російської воєнної агресії та отримали спеціальну візу захисту. Про це пише Ліга з посиланням на місцеве видання Hospodaske Noviny.

У Чехії станом на кінець квітня легально працевлаштовано 91 тис. українців, які залишили країну після початку російської воєнної агресії та отримали спеціальну візу захисту.
Фото: delo.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як пише видання, при цьому 85% працюючих українців перебувають у застрахованих трудових відносинах та сплачують державі страхові внески та податки. Рік тому їх частка становила 45%.

За даними міністра праці Маріана Юречка, за 2022 рік українці, які легально працювали, виплатили $376 млн в еквіваленті податків і зборів. Майже половина цієї суми припала на обов'язкові виплати по медичному страхуванню.

Українці самостійно сплачують страхові внески, якщо їхня місячна зарплата перевищує 10 тис. крон ($465), а у разі укладання трудового договору, за яким можна працювати в середньому не більше 20 годин на тиждень, страхові внески сплачуються при заробітку понад 4 тис. крон.

Читайте: Біженці з України в Чехії вже сплатили 8 мільярдів крон податків та відрахувань

У Мінпраці також вказують на збільшення з початку року кількості українців, які уклали з роботодавцями довгострокові контракти на повний робочий день. При цьому близько 80% українців досі працюють на низькооплачуваних роботах, в основному через незнання чеської мови.

Щоб прискорити інтеграцію українців на ринку праці, уряд минулого тижня запустив єдиний освітній портал, де можна записатися на курси чеської мови та програми з підвищення кваліфікації. Навчання оплачує державне бюро з працевлаштування.

Також із початку квітня запущено електронний реєстр працівників із візою захисту для обліку українців, які мають соціальну страховку.

Читайте також: Біженці з України сплатили у Польщі податків на 2 мільярди євро. Це утричі більше ніж країна витрачає на біженців

За даними чеського МВС, на кінець квітня у Чехії перебувало 225,1 тис. українців віком від 18 до 65 років, які мають візи захисту. Майже дві третини з них — жінки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 травня 2023, 9:35
#
Від таких цифр у Гетманцева вже рученятка трусятся
+
+15
yarg
yarg
2 травня 2023, 9:54
#
Потому что там за неуплату налога — сразу тюрьма. Без разговоров и жалоб на гетьманцева в фейсбучке.
+
0
nitrolog
nitrolog
2 травня 2023, 10:24
#
Отож, в нас ніхто податки платити не хоче і ще ниють постійно при цьому вимагають від держави щоб їм все давали безкоштовно, а як тільки за кордон їдуть відразу стають слухняними і не скиглять, хоча там податки та комунальні великі
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 травня 2023, 10:32
#
Тому що там знають, що отримують від держави за сплачені податки.
+
0
yarg
yarg
2 травня 2023, 11:04
#
Чтобы что-то получить от государства — нужно сначала ему что-то дать. Иначе — не бывает. И , да , бывает несправедливо. Налог заплатите вы — а государство построит стадион в Донецке , до которого вам и дела-то нет.
А у нас сначала хотят чтобы государство им коммунизм построило «а потом я заплачу ему 50 гривен налогов. или нет , я еще подумаю». В этом отличие от чехов.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 травня 2023, 11:12
#
Чтобы что-то дать государству — нужно для начала иметь уверенность, что ты что-то получишь в ответ. Тогда будет стимул что-то давать. Налог заплачу я — а на джипе будет ездить свиная рожа из Кабмина или Рады.
+
0
yarg
yarg
2 травня 2023, 11:23
#
Понятно. ну тогда какие вопросы…
не , один есть — вы довольны результатом ?
вы (не лично вы , люди с такой идеологией) 30 лет не платите налогов чтобы свиные рожи не ездили на джипах.
В результате вы живете в говне , а свиные рожи брезгуют джипами и ездят на машинах подороже. Вам не кажется что ваша теория не работает ?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 травня 2023, 11:30
#
Моя семья выехала в Европу после начала войны. Работают, налоги платят с удовольствием. Доволен результатом.
Пы. сы. В говне я не живу.
+
+15
yarg
yarg
2 травня 2023, 11:35
#
Прекрасно.
именно такого ответа я и ожидал.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 травня 2023, 10:50
#
Одразу на палю сажають.
Ти такий кумедний — лівий сектант-теоретик =)
+
0
yarg
yarg
2 травня 2023, 11:05
#
Не левый , а правый.
ты попутал. и не теоретик , а практик.
ты , как айтишник, видимо еще на бейсике лабаеш ? :)
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 травня 2023, 13:06
#
Бачу, що твоя практика далі бейсика та безпонтових коментів не просунулась.
+
0
yarg
yarg
2 травня 2023, 13:13
#
Ну , мне можно. тебе же - постыдно. но видимо привычно.
+
+15
bonv
bonv
2 травня 2023, 10:22
#
Нічого дивного — війна.
+
+15
bonv
bonv
2 травня 2023, 10:40
#
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — найбільш «шкідливий» податок з усіх , вважає старший економіст і член спостережної ради «CASE Україна» Володимир Дубровський. Він стимулює бізнес йти в тінь і працювати нелегально. «ЄСВ — найбільш шкідливий податок з усіх. Він найгірше впливає на економічне зростання і найсильніше його гальмує. Зростання ЄСВ — це стимул не створювати легальні робочі місця», — попереджає у розмові з UBR.ua Дубровський. ЄСВ, або внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обчислюється при нарахуванні заробітної плати та становить 22% в Україні для більшості категорій платників податків. Щоб платити менший розмір податку, роботодавці часто декларують зарплату для співробітника на рівні мінімальної, а решта її виплачується «в конверті» — т. зв. «тіньова зарплата». У контексті пенсійної реформи та переходу на обов’язкову накопичувальну систему треба повністю переструктурувати державні фінанси за рахунок інших податків, вважає експерт. «Необхідне поліпшення збору непрямих податків — акцизних та ПДВ. Необхідна модернізація податків на землю та нерухомість. Додаткові внески від роботодавця — поганий шлях для наповнення пенсійних фондів», — стверджує Дубровський.
+
0
yarg
yarg
2 травня 2023, 11:12
#
Какой молодец этот Дубровский.
если перефразировать его теории — давайте снимать налоги с бизнеса и перекладывать на население. уменьшим ЕСВ и увеличим НДС и налог на недвижимость.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 травня 2023, 13:08
#
А типу бізнес та ті хто отримують в конверті - ПДВ не платять.
Я на те ПДВ стільки витрачаю, що вистчіть тобі жирну пенсію на розумову інвалідність платити
+
0
yarg
yarg
2 травня 2023, 13:16
#
Да ты крутой… я тебя боятся буду :)
какая злая айтишня пошла :)

ты бы не понтовался перед пенсионерами, а хоть раз в жизни налоги честно заплатил.
каждый кролик из себя строит хз. что…
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 травня 2023, 13:54
#
Не треба мене боятись, бійся дурниці писати.
Я не понтуюсь, а кажу як є. Бо ви звикли нити на «злу айтішню» забуваючи, що до війни та ійтішня майже все зароблене залишала в Україні в тому числі у вигляді ПДВ, попиту на товари та послуги, та ще з додатковими non-production роюбочими місцями.

Давай порахуємо — умовний Вася отримує 15 тисяч гривень на руки, та роботодавець ще відраховує грубо кажучі 6 тисяч на податки на соц внески. Вася з 15 тисяч 8 витратить на товари, що дасть 1.5 тисячі ПДВ. В сумі 7.5 тисяч держава з Васі отримала.

Я в грудні 2022 коли востанне витрачав гроші в Україні, тільки по тій картці, з якої плачу за продукти, та за різні товари, витратив 35 тисяч — це 7 тисяч лише на ПДВ по фізично спожитому. Не враховуючі податку 3 групи, ЄСВ, оренду, фінансову підтримку рідних, донати, витрати що напряму не відрахвують ПДВ іт.д.
В сумі вийде, що Вася з його пролетарськими податками дав державі вдвічі-втричі менше чим єдиний представник «айтішні що ухиляється від податків»

Але боюсь, для тебе то занадто складно.
+
+30
nitrolog
nitrolog
2 травня 2023, 12:06
#
Не треба нічого вигадувати, за кордоном якщо ти не платиш податок це криміналка, в нас 50% бізнеса працює нелегально, зп в конвертах, держава про це знає, нехай спочатку покаже що за несплату податків покарання, а не кришування, тоді все само запрацює та вирівняється.
Бо як ті хто не хочуть жити чесно в себе в країні їдуть за кордон, то відразу стають слухняними бо знають що там не сховаєшся від податкової і будуть санкції
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають bonv, Oleksii Ch.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами