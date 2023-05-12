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12 травня 2023, 10:02 Читать на русском

У Раді хочуть переглянути зарплати військовим. Кому можуть підвищити виплати

У рамках робочої групи щодо грошового забезпечення, до якої входять парламентарі та представники військового блоку, працюють над підвищенням зарплат для строковиків, інструкторів та інших військових. Про це в подкасті ЕП розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету нардеп Володимир Цабаль.

У рамках робочої групи щодо грошового забезпечення, до якої входять парламентарі та представники військового блоку, працюють над підвищенням зарплат для строковиків, інструкторів та інших військових.
Фото: borgexpert.com

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Робоча група вперше зібралась 5 травня. Учасники обговорили забезпечення строковиків, курсантів, інструкторів, які не отримують додаткових виплат.

Створити робочу групу з напрацювання нового законопроєкту стосовно грошового забезпечення військових закликали командувачі Сил Оборони, а також міністр оборони Резніков, голова Держприкордонслужби та керівники силових органів.

Кому хочуть підвищити зарплати

Строковикам. За словами депутата, умовно 20 тисяч строковиків отримують від держави мінімальні кошти.

«До воєнного стану ти, принаймні, розумів, що ти через рік закінчиш службу. А зараз вони не одержують майже ніяких грошей, якісь мінімальні гроші», — сказав депутат.

Курсантам. За словами Цабаля, ситуація є майже аналогічною, як і зі строковиками. Курсанти отримують за службу стипендії, які давно треба збільшувати.

Інструкторам.

«Фактично від яких залежить дуже багато, але оскільки вони на папері, а не на передовій, відповідно, вони доплату не одержують. Ні 30, ні 50, ні відповідно 100 (тисяч, ред.)», — пояснив Цабаль.

Збільшення заробітних плат у підрозділах, у яких не проводилась індексація.

Він зазначив, що завдання Верховної Ради — знайти на ці потреби кошти. Далі йде питання до військового командування: як ці кошти правильно розподілити.

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«В залежності від того, скільки вдасться знайти коштів, тобто знайти внутрішні резерви за рахунок збільшення доходів від певних податків, чи за рахунок того, що ми зможемо, можливо, домовитись з нашими партнерами, що вони там частково нам зможуть дозволити збільшити борг… Вже в залежності від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення», — пояснив Цабаль.

Він також додав, що його позиція полягає в тому, що військовим потрібно суттєво збільшувати доплати.

«Це можуть бути доплати в рамках збільшення заробітної плати, але це має бути за градацією, щоб так не вийшло, що в нас однакові доплати в тилу і на передовій», — зазначив депутат.

Нагадаємо

10 квітня Верховна Рада затвердила новий законопроєкт із поправкою, що дає змогу повернути доплату в 30 тисяч гривень українським військовим незалежно від того, чи перебувають вони в тилу.

12 квітня у Верховну Раду внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 000 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gorobezus
gorobezus
12 травня 2023, 10:23
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Единственные кто заслуживает доплат — мобилизованные и срочники. Курсантам — стипендия в размере средней стипухи по гражданским вузам, хотя и того много, гражданских не кормят, не одевают, за общагу платить надо, и стипуху не все получают.
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