Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото)

На аукціон потрапила рідкісна річ — чек на $175, підписаний співзасновником Apple Стівом Джобсом, який не любив ставити підписи. Аукціонний дім очікував, що лот принесе $25 000, що майже у 143 рази перевищує початкову вартість чека. Але ставки перевищили цю оцінку і лот продали за $106 985. Про це повідомляє RR Auction.

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Чек від 1976 року зберігся у хорошому стані. Тоді ж заснували компанію Apple. Чек на $175 був виданий на Crampton, Remke and Miller, нині неіснуючу консалтингову фірму, серед клієнтів якої були Atari, Xerox та інші технологічні компанії.

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На ньому вказана перша офіційна адреса компанії — Apple 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto. Це була локація служби автовідповідача, яким керівництво компанії користувалося під час роботи в гаражі родини Джобса.

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