Lamborghini, сумки Louis Vuitton та годинники Rolex: Франція продала на аукціоні товари, вилучені у наркоторговців (фото)

Білий Lamborghini, сумки Louis Vuitton та годинники Rolex — це лише деякі з предметів розкоші, які були вилучені у наркоторговців і продані з аукціону на «виключному розпродажі» французькою державою на початку цього тижня, що принесло майже 1,5 млн євро . Про це повідомляє CNN.

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Аукціон, організований Агентством з управління та повернення арештованих та конфіскованих активів (Agrasc) спільно з Національним управлінням державного втручання (DNID), у вівторок став незвичайним видовищем в історичному Палаці правосуддя в Парижі, де знаходиться Паризький апеляційний суд.

Загалом аукціон зібрав 1,46 млн євро, у тому числі 185 000 євро від продажів закордонним покупцям.

Найефектнішою пропозицією на аукціоні став конфіскований білий Lamborghini Huracan 2017 року випуску, припаркований біля будівлі суду. Його продали за 138 тисяч євро.

Серед інших предметів аукціону з 277 лотів були туфлі на високих підборах від Yves Saint Laurent, Christian Louboutin та Jimmy Choo, дизайнерські кросівки та безліч автомобілів та мотоциклів.

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Хоча подібні розпродажі проводилися і в минулому, це перший продаж, весь прибуток від якого буде переданий Міжвідомчій місії з боротьби з наркотиками та адиктивною поведінкою. Цей орган займається державною політикою щодо наркотиків та залежності у Франції.

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