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11 травня 2023, 19:00 Читать на русском

Індія у 2022 році удесятеро збільшила імпорт дешевої нафти з РФ, заощадивши $5 мільярдів

У 2022 році Індія удесятеро наростила імпорт нафти з Росії. Завдяки збільшенню закупівель російської нафти країна заощадила $5 млрд. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані індійського державного банку Bank of Baroda.

У 2022 році Індія удесятеро наростила імпорт нафти з Росії.
Фото: pixabay.com

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«Це відбувається в той час, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну.

Росія продає енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі. У 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту сирої нафти Індії. Зараз ця цифра становить майже 20%", — пише видання.

Закупівлі Індією нафти в Росії протягом останнього фінансового року дозволили їй заощадити близько $89 на тонні сирої нафти.

Попери тиск з боку США і Європи, Індія відмовилася приєднатися до західних санкцій щодо російського імпорту. Нью-Делі також не виступив із прямим засудженням вторгнення Росії в Україну.

Індія захищає свої закупівлі нафти, заявляючи, що як країна, залежна від імпорту енергоносіїв, де мільйони людей живуть у злиднях, вона не в змозі платити вищі ціни.

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З початку повномасштабної війни в Україні Європа імпортувала з Росії в шість разів більше енергоносіїв, ніж Індія, заявив минулого року в телевізійному інтерв'ю міністр закордонних справ Індії.

«Європа зуміла скоротити свій імпорт, при цьому зробивши це у зручний для себе спосіб», — сказав він.

Деякі аналітики очікують, що Росія продовжить пропонувати дешеву нафту найбільшим імпортерам енергоресурсів в Азії.

«Ми очікуємо, що споживання російської нафти залишатиметься обмеженим цими двома країнами (Індією та Китаєм, — ред.), зберігаючи значні знижки», — сказав Вандана Харі з аналітичної компанії Vanda Insights.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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+15
matroskin
matroskin
11 травня 2023, 19:38
#
Прямо так Індія і удесятеро.
От є в мене будинок, навіть якщо газ буде взагалі беплатним, я не можу збільшити його споживання навіть удвічі, по дуже простій причині-його дівать нікуди.
Індія «збільшила» точно як і Киргистан в 20 раз збільшив імпорт підсанкіційних для рф товарів.
Всі ці санкції-самодурство яке елементарно обходиться, рф продовжує експорт нафти отримуючи оплати через Індію, і купує все оформляючи через Киргистан, от і всі санкції.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 травня 2023, 19:54
#
Не пиши дурні. Індія могла збільшити дуже легко. Раніше вони купували у арабів задорого, тепер беруть у москаля задешево. У москаля логістика довга до Індії, без знижок не вигідно.Не поняв? Повторюю зрозумілою мовою, брав ти 9 пляшок горілки, а АТБ і одну в Сільпо, а тепер береш 10 в АТБ.
+
+15
matroskin
matroskin
11 травня 2023, 20:05
#
Ага, понятно, а в Киргистані тепер в кожній юрті по 5 холодильників 10 телевізорів і по 3 іномарки в хліву з ослами. А мікросхеми тоннами вони купують замість тротуарної плитки мабуть, бо заводів по радіоелектроніці там нема і ніколи не було.
І про горілку, в Молдові вона в рази дешевша ніж у нас, але щось не чув, щоб хтось живучи далі ніж за 50 км від кордону, їздив туди за горілкою.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 травня 2023, 21:28
#
До чого тут міліція, якщо грім порося вбив? Яким боком нафта в Індії до холодильників в Киргизстані?
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 травня 2023, 19:56
#
То не лише індуси наварили, то ж ще й москаль втратив, а це вже більш приємно. А ще греки на транспортуванні наварилися, хтось іржавий флот танкерів прилаштував. Москаль все стерпить. Така його карма.
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0
mantis05
mantis05
11 травня 2023, 21:05
#
Там С А и ОАЭ смотрят на Индию с непонятками: с рабсеей, эти шансы-мансы, дело временное, и они этим не довольны, так что, скорее-всего, клику соберут и добычу увеличат нефти, снизив ценник, соответственно- загнав рашку в себестоимость.
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0
matroskin
matroskin
11 травня 2023, 21:34
#
О какой себестоимости может быть речь ? Вы откройте гугл-карту, посмотрите где Индия и где рф, как по мне даже если рф будет нефть отдавать даром, её доставка в Индию будет дороже чем сама нефть в соседних ОАЭ. Там пол земного шара обплывать надо, не думаю что кто-то проложил нефтепровод в горах вечновоюющего Афганистана.
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