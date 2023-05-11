У 2022 році Індія удесятеро наростила імпорт нафти з Росії. Завдяки збільшенню закупівель російської нафти країна заощадила $5 млрд. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані індійського державного банку Bank of Baroda.
Індія у 2022 році удесятеро збільшила імпорт дешевої нафти з РФ, заощадивши $5 мільярдів
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«Це відбувається в той час, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну.
Росія продає енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі. У 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту сирої нафти Індії. Зараз ця цифра становить майже 20%", — пише видання.
Закупівлі Індією нафти в Росії протягом останнього фінансового року дозволили їй заощадити близько $89 на тонні сирої нафти.
Попери тиск з боку США і Європи, Індія відмовилася приєднатися до західних санкцій щодо російського імпорту. Нью-Делі також не виступив із прямим засудженням вторгнення Росії в Україну.
Індія захищає свої закупівлі нафти, заявляючи, що як країна, залежна від імпорту енергоносіїв, де мільйони людей живуть у злиднях, вона не в змозі платити вищі ціни.
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З початку повномасштабної війни в Україні Європа імпортувала з Росії в шість разів більше енергоносіїв, ніж Індія, заявив минулого року в телевізійному інтерв'ю міністр закордонних справ Індії.
«Європа зуміла скоротити свій імпорт, при цьому зробивши це у зручний для себе спосіб», — сказав він.
Деякі аналітики очікують, що Росія продовжить пропонувати дешеву нафту найбільшим імпортерам енергоресурсів в Азії.
«Ми очікуємо, що споживання російської нафти залишатиметься обмеженим цими двома країнами (Індією та Китаєм, — ред.), зберігаючи значні знижки», — сказав Вандана Харі з аналітичної компанії Vanda Insights.
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Коментарі - 7
От є в мене будинок, навіть якщо газ буде взагалі беплатним, я не можу збільшити його споживання навіть удвічі, по дуже простій причині-його дівать нікуди.
Індія «збільшила» точно як і Киргистан в 20 раз збільшив імпорт підсанкіційних для рф товарів.
Всі ці санкції-самодурство яке елементарно обходиться, рф продовжує експорт нафти отримуючи оплати через Індію, і купує все оформляючи через Киргистан, от і всі санкції.
І про горілку, в Молдові вона в рази дешевша ніж у нас, але щось не чув, щоб хтось живучи далі ніж за 50 км від кордону, їздив туди за горілкою.