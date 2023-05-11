Ексголову правління банку судитимуть за розтрату 477 мільйона гривень

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт проти колишнього голови правління одного з українських банків. Йому інкримінують пособництво у виведенні з банку 477 млн грн, повідомила пресслужба Офісу.

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Що відомо

«Обвинувачений разом з головою спостережної ради та його заступником упродовж 2014 року сприяв розтраті майна банку в особливо великих розмірах. Вони оформили та видали кредити на підставних юридичних осіб на суму 477 млн грн, які не були повернуті», — йдеться в повідомленні.

Обвинувальні акти стосовно колишнього голови спостережної ради та його заступника вже перебувають на розгляді в суді.

Як пише «Ліга», Офіс генерального прокурора не називає ані назву банку, ані імені підозрюваного, проте обставини справи вказують на банк «Стандарт», який закрили на початку 2015 року.

За даними Фонду гарантування вкладів, у 2013−2015 роках його власники та посадові особи незаконно видали 903,8 млн грн кредитів підконтрольним фіктивним компаніям. Після цього гроші конвертували в готівку, знімали в касах банків і використовували для оплати за фіктивними валютними контрактами.

Після банкрутства банку з'ясувалося, що у нього було лише 41 млн грн активів, хоча на папері вони перевищували 892 млн грн.

21 липня 2022 року Головне слідче управління Національної поліції повідомило про підозру колишньому голові правління банку «Стандарт» про пособництво у розтраті 476,76 млн грн.

З липня 2012 року до жовтня 2014 року цю посаду обіймав Микола Мірошник, на момент банкрутства банку він входив до складу наглядової ради банку.