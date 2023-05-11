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11 травня 2023, 11:43 Читать на русском

«Сейф-сервіс» від Нової пошти: За 2 місяці роботи клієнти скористалися 1 000 разів на 3,5 мільйона

За два місяці роботи клієнти Нової пошти 1 000 разів скористалися «Сейф-сервісом» на загальну суму 3,5 млн грн. Найчастіше через сервіс для безпечних угод українці оплачували одяг, взуття та техніку. Про це йдеться у повідомленні компанії.

За два місяці роботи клієнти Нової пошти 1 000 разів скористалися «Сейф-сервісом» на загальну суму 3,5 млн грн.
Фото: liga.net

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Переваги сервісу

Головна перевага «Сейф-сервісу» полягає в тому, що з нею покупцю не потрібно робити передплату на карту продавця, а продавець отримує безкоштовну зворотню доставку у разі відмови від товару.

Сейф-сервіс забезпечує безпеку операцій, адже покупка здійснюється виключно через мобільний додаток Нової пошти. Тільки в ньому покупець може отримати повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення. Водночас після оплати товару кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Це значить, що покупець має можливість оглянути посилку у відділенні, уникаючи ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту.

Читайте: Без передплати на картку продавця: Нова пошта запустила оновлений сервіс у мобільному додатку

Тільки після того, як він забрав посилку, кошти надходять на картку продавцю. Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Як скористатися «Сейф-сервісом»

  • Продавець самостійно створює експрес-накладну у мобільному додатку Нової пошти і обирає Сейф-сервіс.
  • Щойно буде створена експрес-накладна, покупець отримує push-повідомлення з її номером. Покупець має дві доби, щоб сплатити замовлення через мобільний додаток Нової пошти.
  • Як тільки посилка прибуде у відділення, покупець її оглядає і приймає рішення про покупку.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
11 травня 2023, 12:06
#
Сервіс
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