«Сейф-сервіс» від Нової пошти: За 2 місяці роботи клієнти скористалися 1 000 разів на 3,5 мільйона

За два місяці роботи клієнти Нової пошти 1 000 разів скористалися «Сейф-сервісом» на загальну суму 3,5 млн грн. Найчастіше через сервіс для безпечних угод українці оплачували одяг, взуття та техніку. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Переваги сервісу

Головна перевага «Сейф-сервісу» полягає в тому, що з нею покупцю не потрібно робити передплату на карту продавця, а продавець отримує безкоштовну зворотню доставку у разі відмови від товару.

Сейф-сервіс забезпечує безпеку операцій, адже покупка здійснюється виключно через мобільний додаток Нової пошти. Тільки в ньому покупець може отримати повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення. Водночас після оплати товару кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Це значить, що покупець має можливість оглянути посилку у відділенні, уникаючи ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту.

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Тільки після того, як він забрав посилку, кошти надходять на картку продавцю. Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Як скористатися «Сейф-сервісом»