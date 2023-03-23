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23 березня 2023, 13:16 Читать на русском

Без передплати на картку продавця: Нова пошта запустила оновлений сервіс у мобільному додатку

Відтепер покупцю не потрібно робити 100−200 грн передплати на картку продавця, а продавець отримує безкоштовну зворотну доставку у разі відмови від товару. Про це йдеться у повідомленні Нової пошти.

Відтепер покупцю не потрібно робити 100−200 грн передплати на картку продавця, а продавець отримує безкоштовну зворотну доставку у разі відмови від товару.

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Що відомо про «Сейф-сервіс»

Онлайн-покупка через «Сейф-сервіс» здійснюється виключно через мобільний додаток Нової пошти, у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення.

Після оплати товару в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту. І тільки після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти перераховуються продавцю на картку. При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними. Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Для продавців «Сейф-сервіс» безкоштовний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня акційна вартість сервісу складає 20 гривень, незалежно від вартості посилки.

Як скористатися «Сейф-сервісом»

  • Продавець самостійно створює експрес-накладну у мобільному додатку Нової пошти.

  • У розділі Додаткові послуги продавець обирає та натискає Сейф-сервіс.

  • Щойно буде створена експрес-накладна, покупець отримує push-повідомлення з її номером. Він має 2 доби, щоб сплатити замовлення через мобільний додаток Нової пошти.

  • Щойно посилка прибуде у відділення, покупець її оглядає і приймає рішення про покупку. Якщо забирає замовлення — за 30 хвилин кошти за товар перераховуються на картку продавця. У разі відмови від посилки, вона повертається безкоштовно продавцю, а вартість товару і комісія за грошовий переказ повертаються покупцю на рахунок.

Посилка, оформлена через «Сейф-сервіс», може зберігатися у відділенні п’ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти — покупцю, а угоду буде скасованою. «Сейф-сервіс» надає фінтех-компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нової пошти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+41
Андрюха Луганський
Андрюха Луганський
23 березня 2023, 13:33
#
Якщо хто не побачив де тут інтерес нової пошти — то покупець оплачує вартість доставки до себе в будь-якому разі.
«Бо послуга надана».

А в цілому НП молодці.
Беремо на приклад олх і їхню олх-доставку.
Задіяні сторони: продавець, сервіс олх, логістична компанія, та покупець.
Зараз Н П з цієї схеми убирає олх.
+
+11
JWT
JWT
23 березня 2023, 13:40
#
Тільки в OLX-Доставці покупець нічого не платить у разі відмови, як і продавець.
+
+30
Tboy
Tboy
23 березня 2023, 15:09
#
Тільки нюанс маленький — в олх безкоштовна доставка! А в Нової пошти і так вартість доставки вже стала космос!
+
0
mlp711141
mlp711141
23 березня 2023, 13:37
#
Ага… А без мобильного приложения (через свой кабинет, доступный с компьютера) покупателю оплатить нельзя?
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