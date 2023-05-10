Швейцарія заморозила активи ЦБ РФ на майже $8,3 мільярда

Загальна сума резервів та активів Центрального банку Росії, що перебувають у Швейцарії, становить майже $8,3 млрд. Федеральна рада ухвалила рішення заморозити російські фінанси . Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

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29 березня рада ухвалила обов'язкове подання звітності щодо резервів та активів, це зобов'язання також застосовується в ЄС відповідно до санкцій проти РФ. Утім до визначеного терміну — 12 квітня, відповідні документи не були отримані.

«Загальна сума зареєстрованих резервів та активів російського центрального банку, що зберігаються у Швейцарії, становить близько 7,4 млрд швейцарських франків», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії ($8,4 млрд), останніми є ті, що належать або контролюються особами, компаніями чи організаціями, які перебувають під санкціями, та підлягають заморожуванню активів.

«У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а отримані кошти використовуватиме відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями», — зазначає Федеральна рада.

Звітність за резервами та активами ЦБ РФ залишиться обов'язковою, і звітність здійснюватиметься регулярно, щокварталу.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Бельгія заморозила активи РФ на 180 млрд євро і планує спрямувати доходи від них на відновлення України.

Також повідомлялось, що Австрія заморозила російські фінансові активи на майже 2 млрд євро.

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