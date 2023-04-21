Австрія заморозила російські активи на майже 2 мільярди євро

Австрія заморозила російські фінансові активи на суму майже 2 млрд євро . Про це написав у Twitter міністр фінансів країни Магнус Бруннер.

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«Сьогодні (20 квітня, — ред.) я прийняв у Відні заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та відмиванням грошей Браяна Нельсона. Особливо у світлі війни в Україні, стратегічна вісь між ЄС та США має велике значення», — зауважив Бруннер.

За його словами, ефективне застосування санкцій проти РФ відповідає інтересам Австрії, Європи та США.

«Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили фінансові активи на суму майже 2 млрд євро», — зазначив він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що станом на 19 лютого 2023 року в Німеччині під санкції потрапили російські активи на загальну суму 5,32 млрд євро.

Станом на березень Євросоюз заморозив активи на 20,9 млрд євро. В жовтні 2022 року блок-країн повідомив, що було заморожено близько 17,4 млрд євро.