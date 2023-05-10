Укрпошта планує влітку 2023 року переглянути свою тарифну політику у зв'язку з подорожчанням палива та перевезень. Про це в етері телемарафону заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Укрпошта розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
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Нові тарифи
При цьому в Укрпошті обіцяють, що нові тарифи залишаться доступними для українців.
За словами Смілянського, тарифи потрібно переглянути у зв'язку з подорожчанням палива та перевезень.
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Однак у травні-червні клієнти ще зможуть користуватися послугами Укрпошти за старими цінами.
«До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими найдоступнішими тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення», — резюмував Смілянський.
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