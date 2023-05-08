Укрпошта оновила сервіс переадресації відправлень. Що змінилося

Що відомо

Послуга оплачуються під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки.

«В майбутньому буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник», — зазначили в пресслужбі.

Подати заяву на переадресацію можна на сайті «Укрпошти» в розділі Послуги/Переадресація відправлення

Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.

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