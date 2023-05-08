Укрпошта оновила сервіс переадресації відправлень. Послуга доступна для відправлень «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Документи» та коштує 50 гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрпошти.
Укрпошта оновила сервіс переадресації відправлень. Що змінилося
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Що відомо
Послуга оплачуються під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки.
«В майбутньому буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник», — зазначили в пресслужбі.
Подати заяву на переадресацію можна на сайті «Укрпошти» в розділі Послуги/Переадресація відправлення
Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.
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