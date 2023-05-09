Ощадбанк закрив p2p-перекази через сайт. Причина — використання їх гральним бізнесом

Ощадбанк закрив p2p-перекази через свій сайт після повідомлення народного депутата Ярослава Железняка про оплату з його допомогу послуг нелегального онлайн-казино «1win» під кодом MCC 6012 (фінансові послуги). Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення банку.

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У пресслужбі банку пояснили, що сервіс закрили саме через скаргу Железняка.

«Переказ, який став підставою для звинувачень на адресу Ощадбанку, був звичайним P2P переказом, створеним на офіційному сайті банку для фізичних осіб. Враховуючи те, що виділити та заблокувати здійснення саме таких операцій неможливо, адже це знаходиться поза зоною впливу банку, було прийнято рішення з 7 травня тимчасово заблокувати доступ до цього сервісу на сайті», — повідомили в банку.

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Ощадбанк додав, що аналіз нетипової активності подібних операцій, а також самостійні тестові операції показали можливість використання зловмисниками сервісу на сайті банку з незаконною метою.

Водночас державний банк запевнив, що не має жодних юридичних чи технологічних відносин з організаторами тоталізаторів, казино чи інших видів ігрового бізнесу, та з метою безпечного переказу коштів пропонує користуватися сервісом «Мобільний Ощад».