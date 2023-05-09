Ощадбанк закрив p2p-перекази через свій сайт після повідомлення народного депутата Ярослава Железняка про оплату з його допомогу послуг нелегального онлайн-казино «1win» під кодом MCC 6012 (фінансові послуги). Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення банку.
Ощадбанк закрив p2p-перекази через сайт. Причина — використання їх гральним бізнесом
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У пресслужбі банку пояснили, що сервіс закрили саме через скаргу Железняка.
«Переказ, який став підставою для звинувачень на адресу Ощадбанку, був звичайним P2P переказом, створеним на офіційному сайті банку для фізичних осіб. Враховуючи те, що виділити та заблокувати здійснення саме таких операцій неможливо, адже це знаходиться поза зоною впливу банку, було прийнято рішення з 7 травня тимчасово заблокувати доступ до цього сервісу на сайті», — повідомили в банку.
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Ощадбанк додав, що аналіз нетипової активності подібних операцій, а також самостійні тестові операції показали можливість використання зловмисниками сервісу на сайті банку з незаконною метою.
Водночас державний банк запевнив, що не має жодних юридичних чи технологічних відносин з організаторами тоталізаторів, казино чи інших видів ігрового бізнесу, та з метою безпечного переказу коштів пропонує користуватися сервісом «Мобільний Ощад».
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Про це повідомила прес-служба регулятора, зазначивши, що відтепер надавачі платіжних послуг зобов’язані застосовувати посилену автентифікацію користувачів під час отримання ними дистанційного доступу до рахунків, ініціювання дистанційної платіжної операції, будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій (або існування такого ризику).
За результатами процедури посиленої автентифікації користувача надавач платіжної послуги має створити унікальний код, який дає змогу пов’язувати операцію на певну суму і конкретного отримувача. Цей код повинен прийматися надавачем платіжних послуг щоразу під час отримання користувачем доступу до рахунку, ініціювання дистанційної платіжної операції тощо.
«Зокрема, якщо раніше під час онлайн-розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку і одноразового пароля, тепер необхідно буде використовувати як мінімум два елементи захисту, які підтверджують, що платіж здійснює користувач, який має законні підстави для використання конкретного платіжного інструмента, а не шахрай», — сказано в повідомленні. Зазначається, що таке рішення зумовлене необхідністю реалізації Закону України «Про платіжні послуги» та гармонізації українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.