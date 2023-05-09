LinkedIn скорочує понад 700 робочих місць і закриває китайський застосунок для пошуку роботи

Соцмережа LinkedIn, яка належить корпорації Microsoft, заявила в понеділок, що скоротить 716 робочих місць у зв'язку з падінням попиту, а також закриває свій застосунок для пошуку роботи в Китаї. Про це повідомляє Reuters.

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LinkedIn, в якій працює 20 тисяч співробітників, щоквартально збільшувала доходи протягом останнього року, але вона приєднується до інших великих технологічних компаній, які звільняють працівників на тлі погіршення глобальних економічних перспектив.

За останні шість місяців у світі було скорочено понад 270 тисяч робочих місць у сфері технологій, згідно з даними сайту Layoffs.fyi, який відстежує наслідки цього скорочення.

Заробіток LinkedIn

LinkedIn заробляє гроші за рахунок продажу реклами, а також стягує плату за підписку з фахівців з підбору персоналу та продажів, які використовують мережу для пошуку потенційних клієнтів.

У листі до співробітників генеральний директор LinkedIn Райан Росланські заявив, що скорочення посад у відділах продажів, операцій та підтримки спрямоване на впорядкування діяльності компанії і сприятиме швидшому прийняттю рішень.

«Зважаючи на те, що ринок і попит клієнтів все більше коливаються, і для більш ефективного обслуговування ринків, що розвиваються і зростають, ми розширюємо використання постачальників», — написав Росланський.

У листі Росланські також зазначив, що зміни призведуть до створення 250 нових робочих місць. Речник соцмережі повідомив, що співробітники, яких торкнуться скорочення, матимуть право подавати заявки на ці посади.

Ліквідація застосунку

LinkedIn також заявила, що ліквідує застосунок для пошуку роботи в Китаї. Застосунок InCareers буде закритий до 9 серпня.

За словами представника компанії, LinkedIn збереже свою присутність у Китаї, щоб допомогти компаніям, які працюють там, наймати і навчати співробітників за межами країни.

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Звільнення у технологічному секторі

У технологічному секторі на великі компанії припадає основна частина нещодавніх звільнень, в тому числі 27 тисяч в Amazon, що є найбільшим показником за всю історію компанії.

Власник Facebook, компанія Meta Platforms, скоротила 21 тисячу працівників, а материнська компанія Google, Alphabet, — 12 тисяч.

Microsoft, яка купила LinkedIn приблизно за 26 мільярдів доларів у 2016 році, оголосила про скорочення близько 10 тисяч робочих місць за останні місяці і взяла на себе зобов'язання в розмірі $1,2 млрд.

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