Walt Disney почала звільнення 7000 осіб у рамках «упорядкування» бізнесу

Walt Disney розпочала процес звільнення 7000 осіб, щоб поставити під контроль витрати і створити більш «упорядкований» бізнес, повідомив Reuters з посиланням на лист гендиректора компанії Боба Айгера співробітникам.

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Що відомо

Про плани звільнити 7000 осіб, щоб заощадити $5,5 млрд, компанія оголосила у лютому. Зараз буде звільнено частину з них, у квітні відбудеться «скорочення ще кількох тисяч співробітників», фінальний раунд звільнень розпочнеться до початку літа.

Інформоване джерело повідомило агентству, що звільнення торкнуться кількох основних підрозділів компанії, у тому числі Disney Entertainment та Disney Parks, а також корпоративне керівництво. Звільнення на кабельному спортивному телеканалі ESPN відбудуться пізніше.

У рамках процесу звільнень Disney ліквідує свій підрозділ, який займається створенням метавсесвіту, уточнила The Wall Street Journal.

Джерела видання зазначили, що перед підрозділом, який очолює колишній керівник відділу споживчих товарів компанії Майк Уайт, ставилося завдання знайти способи розповідати інтерактивні історії в нових технологічних форматах з використанням великої бібліотеки інтелектуальної власності Disney.

Наразі, за їхніми словами, всі з приблизно 50 членів команди втратили роботу. Сам Уайт залишається в Disney, хоча незрозуміло, якою буде його нова посада.

Disney перебуває під тиском інвесторів, які вимагають скорочення другорядних підприємств. Минулого року компанія найняла консультантів із McKinsey & Co., щоб допомогти знайти можливості для скорочення витрат.