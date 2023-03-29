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29 березня 2023, 11:43 Читать на русском

Walt Disney почала звільнення 7000 осіб у рамках «упорядкування» бізнесу

Walt Disney розпочала процес звільнення 7000 осіб, щоб поставити під контроль витрати і створити більш «упорядкований» бізнес, повідомив Reuters з посиланням на лист гендиректора компанії Боба Айгера співробітникам.

Walt Disney розпочала процес звільнення 7000 осіб, щоб поставити під контроль витрати і створити більш «упорядкований» бізнес, повідомив Reuters з посиланням на лист гендиректора компанії Боба Айгера співробітникам.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПро плани звільнити 7000 людей, щоб заощадити $5,5 млрд, компанія оголосила у лютому.
Фото: kapital.kz

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Про плани звільнити 7000 осіб, щоб заощадити $5,5 млрд, компанія оголосила у лютому. Зараз буде звільнено частину з них, у квітні відбудеться «скорочення ще кількох тисяч співробітників», фінальний раунд звільнень розпочнеться до початку літа.

Інформоване джерело повідомило агентству, що звільнення торкнуться кількох основних підрозділів компанії, у тому числі Disney Entertainment та Disney Parks, а також корпоративне керівництво. Звільнення на кабельному спортивному телеканалі ESPN відбудуться пізніше.

У рамках процесу звільнень Disney ліквідує свій підрозділ, який займається створенням метавсесвіту, уточнила The Wall Street Journal.

Джерела видання зазначили, що перед підрозділом, який очолює колишній керівник відділу споживчих товарів компанії Майк Уайт, ставилося завдання знайти способи розповідати інтерактивні історії в нових технологічних форматах з використанням великої бібліотеки інтелектуальної власності Disney.

Наразі, за їхніми словами, всі з приблизно 50 членів команди втратили роботу. Сам Уайт залишається в Disney, хоча незрозуміло, якою буде його нова посада.

Disney перебуває під тиском інвесторів, які вимагають скорочення другорядних підприємств. Минулого року компанія найняла консультантів із McKinsey & Co., щоб допомогти знайти можливості для скорочення витрат.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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0
gorobezus
gorobezus
29 березня 2023, 11:57
#
Начало конца
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0
yarg
yarg
29 березня 2023, 12:05
#
Конец раздутых штатов…
звільнити 7000 осіб, щоб заощадити $5,5 млрд — это означает что каждый из них получал примерно 780 000 долларов в год.
вот так и проедаются компании…
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0
Moonlighter
Moonlighter
29 березня 2023, 12:25
#
Не совсем так. Тут речь не только про зарплаты, а про расходы на целые направления и второстепенный бизнес. В Walt Disney работает больше 200 000 сотрудников, как ты себе представляешь такие зарплаты?)
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0
yarg
yarg
29 березня 2023, 12:32
#
Хорошие большие зарплаты.
«Інформоване джерело повідомило агентству, що звільнення торкнуться кількох основних підрозділів компанії, у тому числі Disney Entertainment та Disney Parks, а також корпоративне керівництво»

не говорится о закрытии Парков . именно о сокращении людей.
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0
gorobezus
gorobezus
29 березня 2023, 12:44
#
На самом деле шоу-биз деградировал до такой степени, что будущее оного весьма незавидное. Назовите хотя бы пару премьер прошлого года. Не можете? И я тоже. Причем подобная ситуация не только с фильмами. То же и с музыкой и играми.
+
+12
yarg
yarg
29 березня 2023, 12:57
#
Деградировал ? по сравнению с чем ? с 80-ми годами ? и хитом «поутру надев трусы — не забудьте про часы» ?

+
0
Moonlighter
Moonlighter
29 березня 2023, 13:27
#
«Деградировал» наверное имеется в виду, что за последние несколько лет не снял ни один кассовый анимационный хит, снимаете такие перлы как Sneakerella, уничтожил киновселенную Марвел и Стар Ворс и т. д. Раньше продукты Диснея были эталоном качества, сейчас же студия снимает 90% мусора для подписки Дисней +
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0
yarg
yarg
29 березня 2023, 13:38
#
Ок. напомните — какие хиты снял дисней в 90-е ?
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