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9 травня 2023, 12:14 Читать на русском

Країни G7 планують зміцнити глобальну фінансову систему на тлі проблем у банках

Країни «Великої семи» обговорять шляхи подальшого зміцнення глобальної фінансової системи під час зустрічі керівників фінансових лідерів цього тижня у Японії. Про це повідомляє Bloomberg.

Країни «Великої семи» обговорять шляхи подальшого зміцнення глобальної фінансової системи під час зустрічі керівників фінансових лідерів цього тижня у Японії.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі припустив, що розширення послуг соціальних мереж і інтернет-банкінгу частково вплинуло на останні банкротства банків у США.

Країни проведуть обговорення з урахуванням поточного фінансового середовища, сказав Сузукі журналістам перед зустріччю в Ніігата, Японія.

З початку березня в США збанкрутували чотири регіональні кредитори, включаючи First Republic Bank, що стало другим за величиною банкрутством банку в історії США.

З початку березня в США збанкрутували чотири регіональні кредитори, включаючи First Republic Bank, другий за величиною банкрутство банку в історії США.

За словами Білла Акмана з американської компанії з управління хедж-фондами Pershing Square, регіональна банківська система США під загрозою, і неспроможність регулятора оновити та розширити свій режим страхування «забила ще більше цвяхів у труну».

Читайте також: У США починається «кредитна криза» — Morgan Stanley

У квітні країни G7 пообіцяли бути готовими вжити відповідних заходів для підтримки стабільності та стійкості глобальної фінансової системи.

Газета Nikkei повідомила у вівторок, що міністри «Великої сімки» окреслять плани щодо запобігання витоку банків, які призвели до краху Silicon Valley Bank.

Окремо Сузукі перерахував різні глобальні економічні виклики, які також обговорюватимуться в Ніігата, включаючи підтримку України та боргові проблеми в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. За його словами, зміна клімату, глобальне здоров'я та економічна безпека також на порядку денному.

«Я хочу, щоб ця зустріч була успішною в плані співпраці з іншими країнами», — заявив він.

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Джерело: Мінфін
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