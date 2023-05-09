Країни G7 планують зміцнити глобальну фінансову систему на тлі проблем у банках

Країни «Великої семи» обговорять шляхи подальшого зміцнення глобальної фінансової системи під час зустрічі керівників фінансових лідерів цього тижня у Японії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі припустив, що розширення послуг соціальних мереж і інтернет-банкінгу частково вплинуло на останні банкротства банків у США.

Країни проведуть обговорення з урахуванням поточного фінансового середовища, сказав Сузукі журналістам перед зустріччю в Ніігата, Японія.

З початку березня в США збанкрутували чотири регіональні кредитори, включаючи First Republic Bank, що стало другим за величиною банкрутством банку в історії США.

З початку березня в США збанкрутували чотири регіональні кредитори, включаючи First Republic Bank, другий за величиною банкрутство банку в історії США.

За словами Білла Акмана з американської компанії з управління хедж-фондами Pershing Square, регіональна банківська система США під загрозою, і неспроможність регулятора оновити та розширити свій режим страхування «забила ще більше цвяхів у труну».

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У квітні країни G7 пообіцяли бути готовими вжити відповідних заходів для підтримки стабільності та стійкості глобальної фінансової системи.

Газета Nikkei повідомила у вівторок, що міністри «Великої сімки» окреслять плани щодо запобігання витоку банків, які призвели до краху Silicon Valley Bank.

Окремо Сузукі перерахував різні глобальні економічні виклики, які також обговорюватимуться в Ніігата, включаючи підтримку України та боргові проблеми в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. За його словами, зміна клімату, глобальне здоров'я та економічна безпека також на порядку денному.

«Я хочу, щоб ця зустріч була успішною в плані співпраці з іншими країнами», — заявив він.

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