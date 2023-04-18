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18 квітня 2023, 18:55 Читать на русском

У США починається «кредитна криза» — Morgan Stanley

Від початку підняття ставок Федеральною резервною системою рік тому відтік коштів з депозитів склав близько $1 трлн, і цей процес прискорився за місяць після банкрутства банку SVB. Про це свідчать дані Morgan Stanley, повідомляє голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Від початку підняття ставок Федеральною резервною системою рік тому відтік коштів з депозитів склав близько $1 трлн, і цей процес прискорився за місяць після банкрутства банку SVB.
Фото: pixabay.com

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Morgan Stanley зазначили, що за останні два тижні зафіксовано найбільш різке скорочення кредитування за всю історію спостережень.

Малий бізнес у зоні ризику

У зоні особливого ризику — малий бізнес: доступність кредитів оцінена як мінімальна за останні 20 років.

Банки почали більш ретельно і прискіпливо вивчати заявки потенційних позичальників — як бізнесу, так і домашніх господарств.

За висновком фахівців Morgan Stanley, більш жорсткі умови кредитування можуть підвищити ризик рецесії для американської економіки.

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В дослідженні іншого інвестиційного банку RBC Capital Markets відзначають цікаву особливість: американський ринок акцій у 2023 році ігнорує ризики рецесії.

Таке явище спостерігається вперше за майже 80 років, коли у 1945 році рецесія тривала з лютого по жовтень на тлі масового скорочення державних видатків та зайнятості наприкінці та після закінчення Другої світової війни, внаслідок чого ВВП тоді скоротився на 10,9%, проте індекс S&P500 зріс більш ніж на 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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