Український ринок електромобілів у квітні: більше вживаних, менше нових

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 2128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них: нових — 453 од., вживаних — 1675 од. Про це повідомляє Укравтопром.

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Скільки купили авто

Відносно березневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 12%.

Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся завдяки імпортованому секонд-хенду (+21% до березня), попит на нові електромобілі зменшився на 14%.

Отже, частка нових машин в квітневих реєстраціях BEV склала 21% проти 28% у березні.

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Топ-5 нових електромобілів на ринку

VW ID.4 — 129 од.;

Dongfeng/Honda M-NV — 53 од.;

VW ID.6 — 36 од.;

MG4 EV — 26 од.;

Honda е — 23 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні б/в електромобілів

Nissan Leaf — 366 од.;

Tesla Model 3 — 156 од.;

VW е-Golf — 145 од.;

Renault Zoe — 113 од.;

VW ID.4 — 111 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в.

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