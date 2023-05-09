Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 2128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них: нових — 453 од., вживаних — 1675 од. Про це повідомляє Укравтопром.
Український ринок електромобілів у квітні: більше вживаних, менше нових
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Скільки купили авто
Відносно березневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 12%.
Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся завдяки імпортованому секонд-хенду (+21% до березня), попит на нові електромобілі зменшився на 14%.
Отже, частка нових машин в квітневих реєстраціях BEV склала 21% проти 28% у березні.
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Топ-5 нових електромобілів на ринку
- VW ID.4 — 129 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 53 од.;
- VW ID.6 — 36 од.;
- MG4 EV — 26 од.;
- Honda е — 23 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні б/в електромобілів
- Nissan Leaf — 366 од.;
- Tesla Model 3 — 156 од.;
- VW е-Golf — 145 од.;
- Renault Zoe — 113 од.;
- VW ID.4 — 111 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в.
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Джерело: Мінфін
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