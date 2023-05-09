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9 травня 2023, 11:09 Читать на русском

Український ринок електромобілів у квітні: більше вживаних, менше нових

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 2128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них: нових — 453 од., вживаних — 1675 од. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 2128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Фото: svmotors.ua

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Скільки купили авто

Відносно березневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 12%.

Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся завдяки імпортованому секонд-хенду (+21% до березня), попит на нові електромобілі зменшився на 14%.

Отже, частка нових машин в квітневих реєстраціях BEV склала 21% проти 28% у березні.

Читайте: У квітні українці придбали найбільшу кількість вживаних іномарок. Найпопулярніші авто

Топ-5 нових електромобілів на ринку

  • VW ID.4 — 129 од.;
  • Dongfeng/Honda M-NV — 53 од.;
  • VW ID.6 — 36 од.;
  • MG4 EV — 26 од.;
  • Honda е — 23 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні б/в електромобілів

  • Nissan Leaf — 366 од.;
  • Tesla Model 3 — 156 од.;
  • VW е-Golf — 145 од.;
  • Renault Zoe — 113 од.;
  • VW ID.4 — 111 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+30
bonv
bonv
9 травня 2023, 11:25
#
Майбутнє за електромобілями.
+
+15
BEZE
BEZE
9 травня 2023, 12:29
#
А як же дизель?;)))
+
0
bonv
bonv
9 травня 2023, 12:58
#
Тесла рулить!:))
+
+15
zig4free
zig4free
9 травня 2023, 11:36
#
Электромобиль это не только транспортное средство, но и еще большая аккумуляторная батарея, с которой можно неделю-месяц сидеть дома без света.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
9 травня 2023, 12:11
#
А ще електромагнітний випромінювач, як мікрохвильовка.
+
0
zig4free
zig4free
9 травня 2023, 12:51
#
Шо за бред?
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