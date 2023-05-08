Упродовж квітня українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних авто, ввезених з-за кордону, — 15,3 тисячі, що на майже 8% більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Укравтопром».
У квітні українці придбали найбільшу кількість вживаних іномарок. Найпопулярніші авто
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Що обирали українці
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто — 45%. Далі йдуть дизельні авто — 36%, електромобілі - 11%, авто з ГБО — 5% та «гібриди» — 3%.
Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у квітні перейшли на українські номери, становить 11 років.
Найпопулярнішим автомобілем залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі. На другом місці розмістився Volkswagen Golf — 1180 штук, а на третьому — Skoda Octavia — 794 штук.
Замикають п’ятірку лідерів Volkswagen Passat та Ford Focus — 694 та 377 штук відповідно.
Також у топ-10 квітня увійшли: Nissan Leaf — 366 од.; Nissan Qashqai — 337 од.; VW Touran — 320 од.; Skoda Fabia — 277 од.; Audi A4 — 270 од.
Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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Коментарі - 5
Конкретно — не просто по моделям, а по ВОЗРАСТУ и году выпуска — вот она статистика -сразу видно и ценовой порядок и соответственно и можно говорить о платежеспособности покупателя.
Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.
Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:
10. Nissan Qashqai.
9. Renault Kadjar.
8. Renault Captur.
7. Suzuki Ignis.
6. Skoda Yeti.
5. Mazda CX-5.
4. Dacia/Renault Duster.
3. Hyundai Tucson.
2. Kia Sportage.
1. Suzuki Vitara.