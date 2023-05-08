У квітні українці придбали найбільшу кількість вживаних іномарок. Найпопулярніші авто

Упродовж квітня українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних авто, ввезених з-за кордону, — 15,3 тисячі, що на майже 8% більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Що обирали українці

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто — 45%. Далі йдуть дизельні авто — 36%, електромобілі - 11%, авто з ГБО — 5% та «гібриди» — 3%.

Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у квітні перейшли на українські номери, становить 11 років.

Найпопулярнішим автомобілем залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі. На другом місці розмістився Volkswagen Golf — 1180 штук, а на третьому — Skoda Octavia — 794 штук.

Замикають п’ятірку лідерів Volkswagen Passat та Ford Focus — 694 та 377 штук відповідно.

Також у топ-10 квітня увійшли: Nissan Leaf — 366 од.; Nissan Qashqai — 337 од.; VW Touran — 320 од.; Skoda Fabia — 277 од.; Audi A4 — 270 од.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

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