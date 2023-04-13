Біткоїн не має внутрішньої цінності, але це не зупиняє людей від бажання пограти в рулетку. Про це відомий мільярдер-інвестор Уоррен Баффет заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNBC.
Уоррен Баффет назвав біткоїн «ігровим токеном»
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Баффет підкреслив, що людям властиве прагнення пошуку «легких грошей» — це людський інстинкт, який існував завжди.
Попри те, що з початку року біткоїн зріс на 80%, Уоррен продовжує його критикувати. У 2018 році він назвав біткоїн «щурячою отрутою у квадраті» і додав, що на криптовалюти чекає поганий кінець. З того часу біткоїн зріс більш ніж на 200%.
У травні 2022 року мільярдер заявив, що не купить біткоїн, навіть якщо він коштуватиме $25.
«Його накопичення безглуздо. Якщо сільськогосподарські угіддя чи нерухомість можна капіталізувати, наприклад, шляхом ренти, то криптовалюта в цьому сенсі практично не є корисною» — заявив тоді Баффет.
Читайте також: У блокчейні Ethereum успішно активували оновлення Shapella
Нагадаємо
Днями «Мінфін» писав про те, що вартість біткоїна підскочила вище за $30 000 вперше з червня 2022 року. Сьогодні, 13 квітня, ціна біткоїна вдень становила близько $30 242.
Коментарі - 3
А вот консервативное инвестирование в такие инструменты как зарубежная недвижимость — должно наоборот преобладать. Отличная альтернатива банковским депозитам, потому что предлагает доходность 7−8% годовых с привязкой к стабильным валютам.