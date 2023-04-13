Уоррен Баффет назвав біткоїн «ігровим токеном»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 квітня 2023, 16:13 Читать на русском

Уоррен Баффет назвав біткоїн «ігровим токеном»

Біткоїн не має внутрішньої цінності, але це не зупиняє людей від бажання пограти в рулетку. Про це відомий мільярдер-інвестор Уоррен Баффет заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNBC.

Біткоїн не має внутрішньої цінності, але це не зупиняє людей від бажання пограти в рулетку.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Баффет підкреслив, що людям властиве прагнення пошуку «легких грошей» — це людський інстинкт, який існував завжди.

Попри те, що з початку року біткоїн зріс на 80%, Уоррен продовжує його критикувати. У 2018 році він назвав біткоїн «щурячою отрутою у квадраті» і додав, що на криптовалюти чекає поганий кінець. З того часу біткоїн зріс більш ніж на 200%.

У травні 2022 року мільярдер заявив, що не купить біткоїн, навіть якщо він коштуватиме $25.

«Його накопичення безглуздо. Якщо сільськогосподарські угіддя чи нерухомість можна капіталізувати, наприклад, шляхом ренти, то криптовалюта в цьому сенсі практично не є корисною» — заявив тоді Баффет.

Читайте також: У блокчейні Ethereum успішно активували оновлення Shapella

Нагадаємо

Днями «Мінфін» писав про те, що вартість біткоїна підскочила вище за $30 000 вперше з червня 2022 року. Сьогодні, 13 квітня, ціна біткоїна вдень становила близько $30 242.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 квітня 2023, 16:46
#
Лол, а покупать кучу фантиков под названием акции это не рулетка?)
+
0
Uuu123
Uuu123
13 квітня 2023, 17:15
#
Уоррен Баффет, когда покупает смотрит вперед на года, а покупатели криптовалют интересует только очень короткий промежуток времени. Ничто не может много стоить.
+
0
Артем Вороненко
Артем Вороненко
13 квітня 2023, 17:27
#
Лучшая стратегия инвестирования — диверсификация активов, причем чем инвестиция доходней, тем, по правилам, выше риски. Я как специалист по инвестициям в зарубежную недвижимость, считаю что доля высокорисковых активов в портфеле, таких как криптовалюта — должна быть минимальной, то есть по сути инвестировать в нее стоит те деньги, которые по факту не жалко потерять!

А вот консервативное инвестирование в такие инструменты как зарубежная недвижимость — должно наоборот преобладать. Отличная альтернатива банковским депозитам, потому что предлагает доходность 7−8% годовых с привязкой к стабильным валютам.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає wijamit390 и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами