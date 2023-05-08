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8 травня 2023, 16:25 Читать на русском

В НБУ прогнозують облікову ставку на рівні 21% на кінець року

Зниження облікової ставки НБУ, від якої залежить вартість кредитів, може відбутися наприкінці 2023 року. Рішення буде пов’язано з пом’якшенням валютних обмежень. Про це йдеться у підсумках засідання Комітету з монетарної політики Нацбанку.

Зниження облікової ставки НБУ, від якої залежить вартість кредитів, може відбутися наприкінці 2023 року.

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Згідно з повідомленням, дев’ять членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25% у квітні. Двоє членів КМП висловилися за зниження облікової ставки до 24% у квітні.

Усі члени КМП очікують збереження доволі жорстких монетарних умов і надалі, хоча їх бачення щодо темпу і часу переходу до зниження облікової ставки відрізняється.

Зниження ставки

Більшість учасників дискусії вважають, що на кінець 2023 року НБУ може знизити облікову ставку до 21%. Вони здебільшого зійшлися в думці, що оптимальним часом для початку циклу зниження ставки є IV квартал.

«Такий таймінг зумовлюється пріоритетністю завдання з пом’якшення частини валютних обмежень. На початковому етапі валютної лібералізації незмінна облікова ставка буде важливим інструментом управління очікуваннями та ризиками. Щойно НБУ матиме достатньо підтверджень щодо контрольованості курсових та інфляційних процесів в умовах пом’якшення адміністративних обмежень, він зможе розпочати цикл зниження облікової ставки без створення загроз для макрофінансової стабільності», — йдеться в повідомленні.

Читайте: НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Ці члени КМП також погодилися, що потенціал зниження облікової ставки на горизонті монетарної політики суттєво обмежений негативними наслідками війни. Україна потребуватиме значного часу для відновлення виробничих потужностей, експорту та повернення вимушених мігрантів, тоді як потреби в імпорті на етапі відновлення будуть значними.

«За таких умов підтримання курсової стійкості вимагатиме від НБУ проведення послідовної політики із забезпечення високої привабливості заощаджень у гривні і зниження тиску на міжнародні резерви. З урахуванням очікуваної міжнародної допомоги, яка закриватиме дефіцит поточного рахунку, у 2024 році НБУ зможе продовжити зниження облікової ставки, яке, однак, буде досить повільним», — зазначили в НБУ.

На думку переважної більшості членів КМП, наприкінці наступного року облікова ставка становитиме 18%.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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