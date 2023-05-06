Влада Балі може запровадити квоти для іноземних туристів через росіян

Індонезійський курортний острів Балі може запровадити квоти для іноземних туристів через засилля російських туристів, які найчастіше порушують правила перебування. Про це заявив губернатор острова Балі Ваян Костер під час анонсуваня програми «100 років розвитку на Балі», повідомляє місцеве видання Detik.

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Губернатор Балі заявив, що влада острова має намір боротися з туристами, які порушують правила перебування.

«Ми більше не проводитимемо політику масового туризму, ми обмежимо (потік туристів, — ред.), впровадивши систему квот на наступні 100 років», — пояснив Костер.

Якщо ця система буде введена, то іноземцям доведеться реєструватися заздалегідь і чекати своєї черги на в'їзд.

Костер зазначив, що туристи, які хочуть приїхати на Балі наступного року, мають реєструватися «прямо зараз».

За його словами, причина запровадження квот — поведінка туристів.

«Зараз виникло нове явище, коли низка туристів хуліганять, бешкетують, більшість із них — з Росії», — пояснив Костер.

Він уточнив, що з початку 2023 року з Індонезії депортували 101 туриста, більшість із них — 27 осіб — росіяни. Усього ж, за його словами, на Балі знаходиться приблизно 50 тисяч росіян.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в у березні Костер закликав уряд Індонезії скасувати спрощену процедуру отримання віз після прибуття для росіян та українців, оскільки вони працюють нелегально, в'їхавши за туристичними візами. При цьому імміграційна влада неодноразово застерігала іноземців на Балі від роботи за туристичними візами.

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