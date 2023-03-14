На Балі хочуть посилити візовий режим для українців та росіян

Влада популярного в Індонезії острова Балі попросила центральне імміграційне агентство скасувати політику отримання віз після прибуття для громадян Росії та України після того, як було виявлено, що туристи працюють нелегально. Про це повідомляє Reuters.

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Громадяни Росії є однією з найбільших груп іноземних прибулих в Індонезію, згідно з офіційними даними туризму. Щонайменше чотирьох громадян Росії було депортовано цього місяця за порушення візового режиму, а імміграційна влада неодноразово застерігала іноземців на Балі від роботи з туристичними візами.

Губернатор Балі Вайан Костер заявив у неділю, що звернувся до Міністерства юстиції та прав людини з проханням посилити візові вимоги, скасувавши можливість отримання візи після прибуття спеціально для громадян Росії та України через низку порушень.

«Оскільки вони воюють, тому вони стікалися на Балі, включаючи тих, хто шукав комфорту або приїхав сюди працювати», — сказав він.

Костер також додав, що ці дві країни були виділені окремо, тому що порушення їхніх громадян були більш «значними», ніж порушення інших. При цьому подробиць порушень він не повідомив.

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Скарги місцевих

Індонезійці поскаржилися в соціальних мережах на дії деяких російських туристів на Балі. Наприклад, їх засмутила модель, яка позувала оголеною біля священного дерева, і чоловік, який нібито збив пішохода, находячись за кермом у нетверезому стані.

Що зміниться для українців

Індонезія дозволяє громадянам деяких країн подавати документи на отримання візи по спрощеній процедурі, а саме після прибуття в країну, тоді як зазвичай туристи повинні подавати документи до вильоту. Наразі така процедура актуальна й для українців.

Проте не ясно, чи влада Балі буде вносити якісь зміни.

Міністр туризму Індонезії Сандіага Уно в понеділок заявив, що «кількість туристів з Росії та України, які спричинили проблеми, ще незначна». Він додав, що обговорить це питання із зацікавленими сторонами, і що будь-які плани щодо зміни візових правил повинні бути «ретельно переглянуті».

Кількість росіян і українців

Понад 77 500 росіян прибули в Індонезію з вересня 2022 року по січень 2023 року, коли були пом’якшені обмеження через COVID-19, порівняно з приблизно 88 000 за той самий період безпосередньо перед пандемією.

Для порівняння за той самий період часу в регіон прибуло близько 8 800 українських відвідувачів. Тобто співвідношення українців до росіян майже сягає показника 1 до 10.

Відомий своїми пляжами, храмами, водоспадами та нічним життям Балі привернув 6,2 млн іноземних відвідувачів у 2019 році, за рік до пандемії.