Банки підвищили ставки за депозитами у гривні — НБУ

Середньозважена ставка за строковими депозитами фізичних осіб у березні зросла на 0,6 відсоткового пункту — до 12,9% річних, а за коштами бізнесу — на 1,2 в. п. — до 13,7% річних. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за квітень 2023 року.

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«Попри значні обсяги ліквідності, ставки за гривневими депозитами продовжували зростати у відповідь на тривале утримання облікової ставки на високому рівні, посилення нормативів обов'язкових резервів та анонсоване удосконалення підходів до їх розрахунку», — йдеться в повідомленні.

За даними Нацбанку, вищі ставки за депозитами для бізнесу свідчать про потенціал для підвищення ставок за депозитами населення, особливо з урахуванням змін в операційному дизайні монетарної політики.

При цьому лише 34% гривневих коштів фізосіб у банках знаходяться на строкових депозитах.

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«Завдяки впливу заходів НБУ вже у квітні банки активніше почали конкурувати за вкладників, пропонуючи привабливіші ставки, передусім за депозитами понад 3 місяці. Очікується, що це позитивно вплине на поліпшення роботи трансмісійного механізму та буде початком формування стійкого тренду на збільшення частки строкових депозитів», — зазначив регулятор.