Нацбанк анулював ліцензію ще одному страховику

Національний банк анулював ліцензію ПрАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс» на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина

За словами НБУ, страховик протягом року повторно порушив вимоги ліцензійних умов.

Зокрема, компанія не дотримується обов’язкових фінансових нормативів (нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій).

Рішення правління Нацбанку набирає чинності з 5 травня 2023 року.

Читайте також: НБУ анулював ліцензії двом страховикам

Регулятор нагадав, що 11 листопада 2022 року до ПрАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс» було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на здійснення страхової діяльності у зв’язку з порушенням обов’язкових фінансових нормативів.

Страхова компанія здійснює діяльність у сегменті non-life. За даними звітності за 2022 рік, сума страхових премій ПрАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс» становила 72 млн грн (з неї 90% — від перестрахувальників), страхових виплат — 36 млн грн. Частка ринку компанії за результатами 2022 року — 0,2%.

За даними звітності за І квартал 2023 року, ПрАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс» не отримувало страхових премій.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.