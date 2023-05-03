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3 травня 2023, 12:05 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії двом страховикам

Національний банк анулював ліцензії двом страховикам та виключив одну страхову компанію з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював ліцензії двом страховикам та виключив одну страхову компанію з Державного реєстру фінансових установ.
Фото: bank.gov.ua

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Так, у зв’язку із завершенням процедури реорганізації ПрАТ «УАСК АСКА» шляхом його приєднання до ПРАТ «СК «ВУСО» компанії АСКА на підставі її заяви анульовано останню ліцензію на здійснення страхової діяльності та виключено з Державного реєстру фінансових установ.

За інформацією НБУ, АСКА анульовано ліцензію на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Згідно з останньою поданою ПРАТ «УАСК АСКА» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 122, 97 млн грн, вартість активів — 357, 38 млн грн, страхових резервів — 161, 56 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4% (зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів — 0,01% ринку).

Також НБУ відкликав (анулював) частину ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ПРАТ «СК «Азінко» на підставі поданої страховиком заяви.

Зокрема, ПРАТ «СК «Азінко» було анульовано ліцензії на здійснення:

  • добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
  • добровільного страхування майна крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);
  • добровільного страхування від нещасних випадків;
  • добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);
  • обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Згідно з останньою поданою ПРАТ «СК «Азінко» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 9,1 млн грн, активи за балансом — 79,27 млн грн, страхові резерви — 0,17 млн грн, частка ринку компанії за страховими преміями — 0,03%. За 12 місяців 2022 року обсяги діяльності страховика зменшилися на 48%.Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 травня 2023 року.

Нагадаємо

З реєстрів учасників небанківського фінансового ринку в березні виключено 37 установ. Загальна кількість учасників небанківського фінансового ринку за місяць зменшилася з 1 384 (станом на 28 лютого) до 1 347 (станом на 31 березня).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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