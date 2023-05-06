НБУ значно скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 1 по 5 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $15,87 млн і продав $274,70 млн. Негативне сальдо склало $258,83 млн проти $442,05 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $183,22 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $80,85 млн;

продав $8 892,17 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $8 811,32 млн.

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