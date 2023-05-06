В Україні змінять процедуру складання іспитів на водійські права

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 травня 2023, 10:09 Читать на русском

В Україні змінять процедуру складання іспитів на водійські права

У Міністерстві внутрішніх справ заявили про зміни, що стосуватимуться процедури складання теоретичних і практичних іспитів для майбутніх водіїв. Про це повідомляє пресслужба МВС.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили про зміни, що стосуватимуться процедури складання теоретичних і практичних іспитів для майбутніх водіїв.
Фото: radiotrek.rv.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відео- та аудіозапис

«Зокрема, протягом усього часу складання теоретичного іспиту відбуватиметься відео-, аудіозапис не лише особи та рухів її рук, а й екзаменатора та його дій, а також відеозапис усієї площі екзаменаційного класу та екрана монітора робочого місця, на якому особа складає теоретичний іспит», — йдеться в повідомленні.

Також технічно документуватиметься вся процедура складання іспиту з водіння. Фіксуватимуть на аудіо та відео не лише учня та екзаменатора, а й усі їх дії, включно з рухами рук та ніг.

Крім цього, вестиметься відео- та аудіозапис дорожньої обстановки попереду і, якщо дозволяє конструкція, позаду транспортного засобу, на якому приймається практичний іспит.

Для такої комплексної фіксації використовуватиметься сучасний технічний комплекс, який вже проходить тестування. До кінця року планується обладнати такою технікою майже 150 автомобілів.

Також заплановано збільшення терміну, під час його особа може отримати відеофайл із процедури складання іспиту для оскарження результатів.

Кількість спроб для складання практичних іспитів

Крім цього планують скасувати кількість спроб для складання практичних іспитів. Станом на сьогодні, якщо особа тричі не склала практичний іспит — вона проходить повторну перепідготовку з практичного керування транспортним засобом і знову має три спроби.

Читайте також: Готуються нові правила для водіїв: кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10−15 років

Якщо ж відповідну норму закону буде прийнято, учень, який не склав теоретичний іспит з першого разу, зможе складати його повторно через 10 календарних днів. Така сама ситуація буде й із практичним іспитом.

«Усі ці та інші зміни направлені на максимальну відкритість процедури отримання посвідчення водія та унеможливлення спекуляцій під час складання та прийому іспитів. Водночас про скорочення кількості навчальних закладів чи інструкторів мова не йде», — йдеться в повідомленні.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами