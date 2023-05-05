Нацбанк підрахував, як в разі закриття «зернового коридору» зменшиться валютна виручка

Ризик припинення або ускладнення роботи «зернового коридору» помітно посилився. Додаткові проблеми може створити продовження терміну обмежень імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за квітень 2023 року.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За прогнозом регулятора, такий сценарій погіршить перспективи експорту сільськогосподарської продукції та зменшить валютні надходження:

на $270 млн на місяць — у разі продовження заборони експорту продовольства в сусідні країни,

на $290 млн на місяць — у разі непоновлення дії «зернового коридору»,

на $800 млн на місяць — у разі одночасної дії обох обмежень з урахуванням часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок.

За даним Нацбанку, обмеження експорту тимчасово знизять продовольчу інфляцію в Україні за рахунок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

Але це ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви, що негативно відобразиться в подальшому на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс.

Читайте також: Дефіцит державного бюджету у 2023 році становитиме понад 26% ВВП — НБУ

Нагадаємо

Росія погрожує заблокувати роботу «зернового коридору» після 18 травня. Переговори між Україною, ООН, Туреччиною та Росією продовжуються.

«Мінфін» писав, що Європейська комісія з 2 травня обмежила вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику — на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.