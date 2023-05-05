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5 травня 2023, 13:14 Читать на русском

Дефіцит державного бюджету у 2023 році становитиме понад 26% ВВП — НБУ

У Національному банку прогнозують розширення дефіциту бюджету за підсумками року до 26% ВВП з поступовим звуженням у подальшому. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за квітень 2023 року.

У Національному банку прогнозують розширення дефіциту бюджету за підсумками року до 26% ВВП з поступовим звуженням у подальшому.
Фото: bank.gov.ua

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«З огляду на значні витрати на забезпечення обороноздатності та обмежену через наслідки війни ресурсну базу дефіцит бюджету у 2023 році розшириться до понад 26% ВВП. Надалі очікується поступове звуження дефіциту бюджету», — зазначив регулятор.

При цьому фіскальна політика залишатиметься стимулюючою на всьому прогнозному горизонті, що, зокрема, важливо для підтримання післявоєнного відновлення економіки.

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Основне джерело фінансування

Очікується, що основним джерелом фінансування суттєвого дефіциту бюджету цьогоріч залишатиметься міжнародна фінансова допомога.

Одночасно зростатиме роль запозичень на внутрішньому борговому ринку, у тому числі завдяки збільшенню привабливості державних цінних паперів на тлі зниження премії за ризик та інфляції.

Також Нацбанк наголошує, що боргове навантаження найближчими роками буде порівняно помірним завдяки пільговим умовам залучення нових кредитів.

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Джерело: Мінфін
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