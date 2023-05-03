Єврокомісія на місяць заборонила експорт зерна з України до п'яти країн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 травня 2023, 8:45 Читать на русском

Єврокомісія на місяць заборонила експорт зерна з України до п'яти країн

Європейська комісія з вівторка, 2 травня, обмежила вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику — на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія з вівторка, 2 травня, обмежила вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику — на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Заборона експорту

Це надзвичайні та тимчасові заходи, про які Єврокомісія домовилась із сусідами України в кінці минулого тижня. В обмін вони мають скасувати односторонні обмеження, запроваджені проти української аграрної продукції.

Обмеження, запроваджені на рівні ЄС, діятимуть до 5 червня 2023 року, але за потреби можуть бути продовжені.

Протягом цього часу пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник можуть вільно продаватися на території всього ЄС, крім цих п'яти держав.

Єврокомісія заявила, що готова почати оцінку ситуації щодо інших чутливих харчових продуктів.

Читайте: У Мінагрополітики рахують збитки від заборони аграрного експорту

Сусіди України також мають гарантувати вільний транзит українського зерна.

«Ці заходи розв'язують проблеми фермерів держав-членів, які сусідять з Україною, та підтверджують рішучу відданість ЄС підтримці України та збереженню її можливостей експортувати зерно», — заявила Єврокомісія.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Uuu123
Uuu123
3 травня 2023, 9:48
#
Нужно в этом году посеять меньше пшеницы в Украине, чтобы другие страны испытывали острую необходимость в ней, тогда и запретов для продажи больше не будет и аграриям напрячься меньше нужно, а цена на продукцию вырастет и аграрии от меньшего колличества уражая в деньгах ничего не потеряют
+
+30
Valllent
Valllent
3 травня 2023, 10:16
#
Нет, просто потеряем еще большую долю рынка.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 травня 2023, 11:15
#
Вам голод і без того організують.
+
0
kievpol
kievpol
3 травня 2023, 12:15
#
Треба вийти, ще попів поганяти, і на майдані попригати, х.з. раніше ж це якось допомагало!
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
3 травня 2023, 13:03
#
Написали бы честно, мол это нужно для продления зерновой сделки. А почему такое условие и от кого уж думайте сами.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Dmitrik7, OleksiiBusiness и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами