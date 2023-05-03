Єврокомісія на місяць заборонила експорт зерна з України до п'яти країн

Європейська комісія з вівторка, 2 травня, обмежила вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику — на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Заборона експорту

Це надзвичайні та тимчасові заходи, про які Єврокомісія домовилась із сусідами України в кінці минулого тижня. В обмін вони мають скасувати односторонні обмеження, запроваджені проти української аграрної продукції.

Обмеження, запроваджені на рівні ЄС, діятимуть до 5 червня 2023 року, але за потреби можуть бути продовжені.

Протягом цього часу пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник можуть вільно продаватися на території всього ЄС, крім цих п'яти держав.

Єврокомісія заявила, що готова почати оцінку ситуації щодо інших чутливих харчових продуктів.

Читайте: У Мінагрополітики рахують збитки від заборони аграрного експорту

Сусіди України також мають гарантувати вільний транзит українського зерна.

«Ці заходи розв'язують проблеми фермерів держав-членів, які сусідять з Україною, та підтверджують рішучу відданість ЄС підтримці України та збереженню її можливостей експортувати зерно», — заявила Єврокомісія.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.