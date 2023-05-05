Нацбанк погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну

Національний банк погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з $15,9 млрд до $12,9 млрд. Про це свідчать дані «Інфляційного звіту» НБУ за квітень 2023 року.

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Що буде в наступні роки

На 2024 рік прогноз знижений з $15 млрд до $13,9 млрд. На 2025 рік очікується зниження переказів з $14,8 млрд до $14,7 млрд.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за лютий 2023 року становив $978 млн. Це на 16,5% менше, ніж роком раніше ($1172 млн).

За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло $12,973 млрд, що на 7,5% менше, ніж роком раніше ($14,019 млрд).

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