Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за лютий 2023 року становив $978 млн. Це на 16,5% менше, ніж роком раніше ($1172 млн). Про це свідчать дані Національного банку України.
Перекази трудових мігрантів упали у порівнянні з минулим роком
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За даними НБУ, за січень-лютий 2023 року надійшло $1945 млн, що на 15,5% менше, ніж роком раніше ($2 302 млн).
НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло $12,973 млрд, що на 7,5% менше, ніж роком раніше ($14,019 млрд).
Прогнози НБУ
Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів до України у 2023 році до $16 млрд. Це пов'язано з тим, що люди більше працевлаштовуватимуться.
Джерело: Мінфін
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