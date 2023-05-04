Рішення польського уряду заборонити імпорт українських сільськогосподарських товарів минулого місяця коштувало Києву $143 млн. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка на Брюссельському економічному форумі, повідомляє Bloomberg.
Польська заборона імпорту зерна коштувала Україні $143 мільйони — Мінекономіки
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«Комісія ЄС виплатить польським фермерам як компенсацію ні за що, на мій погляд, це був справді блеф з боку польських фермерів», — зазначив Качка.
Польща та кілька інших східних членів ЄС у квітні запровадили обмеження на експорт українських продуктів харчування, мотивуючи це різким падінням цін на ринку, яке завдало шкоди їхнім фермерам. Цей крок викликав критику з боку ЄС.
«З втручанням Комісії ми отримуємо якесь розрядження ситуації, але ситуація не вирішена», — сказав Качка.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 15 квітня Польща офіційно заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України.
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