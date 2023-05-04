Болгарія скасує заборону на український агроімпорт

Національна заборона Болгарії на деякі товари, що надходять з України, буде скасована після того, як набудуть чинності заходи ЄС щодо стабілізації ринку, узгоджені наприкінці квітня. Про це повідомляє пресслужба кабінету міністрів Болгарії, пише Euractiv.

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У зв'язку з тим, що Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина заборонили українську продукцію, щоб захистити місцеві ринки від напливу української сільськогосподарської продукції, Європейська комісія запропонувала низку заходів зі стабілізації ринку на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства 25 квітня.

Уряд додав, що Болгарія скасує свою заборону з дати, коли заходи ЄС набудуть чинності.

Заходи ЄС включають другий фінансовий пакет для підтримки фермерів з найбільш постраждалих країн у розмірі 100 млн євро та активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи), імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Єврокомісія також здійснюватиме регулярний моніторинг інших товарів і, у разі виникнення збурень на ринку, запроваджуватиме захисні механізми. Вона також вживатиме заходів для покращення логістики та транзиту товарів з України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 квітня уряд Болгарії заборонив на два місяці імпорт понад 20 товарів з України, серед яких пшениця, пшеничне борошно, соняшник, соняшникова олія, кукурудза, мед та продукти бджільництва, сире та сухе молоко, волоські горіхи, фундук, яйця, куряче м'ясо, свинина, м'ясо овець та кіз, жито, ячмінь, вино, етиловий спирт.

Занепокоєна тим, що її ринок буде перенасичений зерновими культурами, Болгарія практично пішла за прикладом Польщі, Угорщини та Словаччини, прокоментував тодішній міністр сільського господарства Явор Гечев.

Болгарія отримала 16 млн євро компенсації від ЄС за те, що дозволила експортувати через свою територію українське зерно та харчові продукти.

Країна попросила ще 50 млн євро, хоча болгарські виробники зерна отримують сотні мільйонів євро прямих європейських субсидій.

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