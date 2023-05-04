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4 травня 2023, 19:15 Читать на русском

Україна з вини Укренерго щодня недоотримує 20 мільйонів від експорту електроенергії — НКРЕКП

НКРЕКП звинуватила Укренерго у ненаданні проєкту договору щодо проведення аукціонів між Україною і Словаччиною, через що наша держава щодня недоотримує близько 20 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП звинуватила Укренерго у ненаданні проєкту договору щодо проведення аукціонів між Україною і Словаччиною, через що наша держава щодня недоотримує близько 20 млн грн.
Фото: freepik.com

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«Сьогодні на засіданні регулятор повинен був погодити проєкт договору щодо проведення аукціонів між Україною та Словаччиною задля якнайскорішого відновлення експорту української електроенергії. Але на даний час НЕК „Укренерго“ не надала НКРЕКП договір погоджений зі словацькою стороною», — заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час засідання комісії.

Він зазначив, що тиждень тому саме на зустрічі з представником Єврокомісії та керівництвом Секретаріату Енергетичного Співтовариства, на якій були присутні ОСП двох країн, була досягнута домовленість про подальші дії для врегулювання питання експорту, а саме підготовки спільного документа, який сьогодні повинні були затвердити.

«Хочу зазначити, що всі домовленості були зафіксовані протокольно. Водночас всупереч цьому НЕК „Укренерго“ не виконала покладене на неї законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини», — додав голова регулятора.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна 17 квітня розпочала експортувати електроенергію до Словаччини. Вона стала третьою країною Європи, яка почала купувати українську енергію після відновлення її експорту.

А вже 21 квітня Україна призупинила експорт електроенергії до Словаччини. Повідомлялось, що Україна не може експортувати електрику до цієї країни, оскільки немає можливості нарощувати експорт електроенергії до країн Європейського Союзу. Причина — відсутність спільних аукціонів щодо розподілу пропускної спроможності.

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Джерело: Мінфін
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