Словаччина почала купувати електроенергію з України

Україна 17 квітня розпочала експортувати електроенергію до Словаччини. Вона стала третьою країною Європи, яка почала купувати українську енергію після відновлення її експорту, повідомила пресслужба Укренерго.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Відсьогодні розпочався експорт електроенергії до Словаччини (200 МВт щогодини), триває експорт до Польщі (75 МВт щогодини) та Молдови (99−134 МВт у різні години)», — розповіла компанія.

Експорт електроенергії після піврічної перерви став можливим завдяки достатньому резерву потужності.

Зокрема, у цілодобовому режимі працюють гідроелектростанції Укргідроенерго. Оскільки рівень води у Дніпрі значно вищий, ніж у попередні роки, вони проводять контрольовані скидання води, що дозволяє знизити рівень Київського та Канівського водосховищ.

Складна ситуація з енергопостачанням залишається лише вздовж лінії фронту, але Укренерго все одно просить по можливості не використовувати потужну техніку в піковий годинник вранці та ввечері.