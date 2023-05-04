Apple отримала $1 мільярд депозитів протягом тижня після запуску ощадного рахунку

Новий ощадний рахунок компанії Apple зібрав $1 млрд готівкою протягом 4-ох днів після запуску. Про це пише Forbes.

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Довгоочікуваний ощадний рахунок Apple Card від Goldman Sachs запустили в середині квітня з прибутковістю 4,15% річних, що більш ніж у 10 разів вище за середню по країні, згідно з даними FDIC.

Згідно з даними Forbes, менш ніж за тиждень техгігант зібрав $990 млн у вигляді депозитів. За цей час 240 тис. рахунків підписалися на послугу.

Для постійних користувачів Apple ощадний рахунок — це не тільки вигідний дохід на ринку, а й надійне місце у час зростання відсоткових ставок і банківських крахів.

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Нагадаємо

Наприкінці березня стало відомо про запуск сервісу Apple Pay Later, завдяки якому клієнти компанії можуть розраховуватися за товари бренду вартістю до $1 тис. упродовж шести тижнів чотирма платежами.

Тепер користувачі Apple Card можуть відкривати високодохідні ощадні рахунки під значно більший відсоток, ніж у низці класичних банків.

Цей проєкт реалізували в партнерстві з однією з найбільших інвестиційних компаній у світі Goldman Sachs.

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