Apple запустила сервіс Pay Later, що дозволяє робити покупки у розстрочку, йдеться в пресрелізі компанії.
Apple запустила сервіс оплати у розстрочку Pay Later
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Що відомо
Про запуск Pay Later було оголошено ще на Всесвітній конференції розробників (WWDC) минулого року, спочатку передбачалося, що сервіс стане доступним одночасно з iOS 16 (вийшла у вересні 2022 року). Однак пізніше Apple заявила, що відкладає реліз через технічні труднощі.
Pay Later дозволяє користувачам витрачати на покупки від $50 до $1000, але платити за них пізніше — відшкодувати цю суму можна чотирма платежами протягом шести тижнів без додаткових штрафів чи відсотків. Коли настане час внести платіж, сервіс надішле повідомлення.
Де доступний сервіс
Pay Later доступний у програмі Apple Wallet на пристроях iPhone (з iOS 16.4) та iPad (з iPadOS 16.4) і поки що тільки в США. Однак скористатися Pay Later вже поки що зможуть не всі — доступ до сервісу поки що отримали лише деякі «вибрані випадковим чином» користувачі, заявили в компанії.
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