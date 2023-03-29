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29 березня 2023, 10:42 Читать на русском

Apple запустила сервіс оплати у розстрочку Pay Later

Apple запустила сервіс Pay Later, що дозволяє робити покупки у розстрочку, йдеться в пресрелізі компанії.

Apple запустила сервіс Pay Later, що дозволяє робити покупки у розстрочку, йдеться в пресрелізі компанії.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоПро запуск Pay Later було оголошено ще на Всесвітній конференції розробників (WWDC) минулого року, спочатку передбачалося, що сервіс стане доступним одночасно з iOS 16 (вийшла у вересні 2022 року).
Фото: youngandthrifty.ca

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Про запуск Pay Later було оголошено ще на Всесвітній конференції розробників (WWDC) минулого року, спочатку передбачалося, що сервіс стане доступним одночасно з iOS 16 (вийшла у вересні 2022 року). Однак пізніше Apple заявила, що відкладає реліз через технічні труднощі.

Pay Later дозволяє користувачам витрачати на покупки від $50 до $1000, але платити за них пізніше — відшкодувати цю суму можна чотирма платежами протягом шести тижнів без додаткових штрафів чи відсотків. Коли настане час внести платіж, сервіс надішле повідомлення.

Де доступний сервіс

Pay Later доступний у програмі Apple Wallet на пристроях iPhone (з iOS 16.4) та iPad (з iPadOS 16.4) і поки що тільки в США. Однак скористатися Pay Later вже поки що зможуть не всі — доступ до сервісу поки що отримали лише деякі «вибрані випадковим чином» користувачі, заявили в компанії.

Джерело: Мінфін
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