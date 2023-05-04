До 2027 року 83 мільйони працівників у всьому світі втратять роботу — WEF

Кількість робочих місць у світі в найближчі п’ять років скоротиться на 14 млн, або на 2%. Про це йдеться в доповіді Світового економічного форуму (WEF) The Future of Jobs 2023, повідомляє Бізнес Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що у період до 2027 року включно буде створено 69 млн робочих місць, але 83 млн осіб втратить роботу.

Звільнення, перш за все, торкнуться касирів, у тому числі квиткових та банківських, а також поштових та бухгалтерських працівників, секретарів та інших клерків. Крім того, до топ-10 професій, кількість представників яких скорочуватиметься, входять законодавці та чиновники.

Тим часом найшвидше зростатиме затребуваність фахівців у галузі штучного інтелекту, машинного навчання, сталого розвитку, бізнес-аналітики та інформаційної безпеки.

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На ринок праці впливають геополітичні та економічні чинники, йдеться в доповіді. Кадровий дефіцит спостерігається переважно в країнах з високим рівнем подушного доходу, тоді як у країнах із низькими та зниженими доходами рівень безробіття перевищує доковідні показники.

Крім того, звичний стан справ на ринку праці найближчим десятиліттям порушить перехід до «зеленої» економіки, проте водночас він створить для працівників значні можливості.

Доповідь WEF заснована на результатах опитування представників 803 компаній із 27 галузевих кластерів та 45 економік світу. Сукупний штат цих підприємств налічує понад 11,3 млн осіб.

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